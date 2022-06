BoP 24h Le Mans 2022: Alpine bekommt mehr Leistung zugestanden

Audio-Player laden

Die Klagen von Alpine wurden erhört: Der grandfathered LMP1 aus dem Hause Oreca bekommt in der neuesten Version der Balance of Performance für die 24h von Le Mans 2022 mehr Leistung zugestanden.

So erhöht sich in der neuen BoP-Runde, die der Automobile Club de l'Ouest und die FIA an diesem Donnerstag veröffentlich haben, die Maximal-Energie pro Stint, der Oreca verbrauchen. Statt der ursprünglich vorgesehenen 774 MJ hat Alpine nun 785 MJ pro Stint zur Verfügung.

Und auch die maximale Motorleistung erhöht sich beim Alpine. Waren es ursprünglich noch 420 kW (571 PS), so sind es nun 427 kW (581 PS). Damit reagieren die Regelhüter auf die permanenten Klagen der Franzosen wegen des Topspeed-Defizitis gegenüber Toyota und Glickenhaus.

Am ersten Trainingstag hatten die beiden reinrassigen Hypercars einen Topspeed-Wert von 337,0 km/h. Der Alpine hingegen kam nur auf 327,8 km/h, ihm fehlten also fast zehn Kilometer pro Stunde auf die direkte Konkurrenz.

Die Einstufung für den Toyota GR010 Hybrid und den Glickenhaus 007 LMH bleibt unangetastet. Alle Informationen und Werte gibt es hier noch einmal kompakt zusammengefasst:

24h Le Mans 2022: So sieht die neue Hypercar-BoP aus

Alpine A480-Gibson

Mindestgewicht: 952 Kilogramm

Maximale Leistung: 581 PS (+10)

Max. Energiemenge pro Stint: 785 Megajoule (+11)

Glickenhaus 007 LMH

Mindestgewicht: 1.030 Kilogramm

Maximale Leistung: 707 PS

Max. Energiemenge pro Stint: 910 Megajoule

Toyota GR010 Hybrid

Mindestgewicht: 1.070 Kilogramm

Maximale Leistung: 688 PS

Max. Energiemenge pro Stint: 898 Megajoule

Hybridboost ab: 190 km/h

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.