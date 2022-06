BoP 24h Le Mans 2022: Ferrari bekommt minimal Leistung zurück

Audio-Player laden

Die Regelhüter vom ACO haben auf die Trainingsergebnisse bei den 24h von Le Mans 2022 reagiert und dem Ferrari 488 GTE Evo in der neuesten BoP-Runde wieder ein bisschen Leistung zurückgegeben.

Konkret haben die Italiener in der GTE-Pro-Klasse 0,02 bar Ladedruck zurückbekommen. Bei der vorherigen BoP-Runde am Mittwoch wurden ihnen noch 0,07 bar weggenommen. Ähnlich sieht es auch in der GTE-Am-Kategorie aus. Dort bekommt Ferrari 0,01 bar Ladedruck zurück, nachdem ihnen am Mittwoch noch 0,06 bar weggenommen wurden.

Alle anderen Parameter am 488 GTE Evo bleiben unangetastet: Das Gewicht beträgt weiterhin 1.269 Kilogramm (1.279 Kilogramm in der Am-Klasse), das Tankvolumen bleibt bei 87 Liter (84), das Minimum-Lambda bei 1,15 (1,15) und die minimale Flügeleinstellung bei -5,3 (-5,3). Auch bei Aston Martin, Corvette und Porsche ändert sich die Einstufung nicht.

In der Hyperpole-Session am Donnerstagabend fehlten den beiden AF-Corse-Ferraris #51 (Pier Guidi/Calado/Serra) und #52 (Molina/Fuoco/Rigon) rund 1,8 Sekunden auf die Pole-Zeit von Nick Tandy in der Corvette #64 und ca. 1,4 Sekunden auf das Porsche-Duo.

"Im Vergleich zum letzten Jahr haben wir [nach der Anpassung am Mittwoch] 0,07 bar verloren, was eine Menge ist", haderte Ferrari-Pilot James Calado nach der Hyperpole im Gespräch mit der internationalen Edition von 'Motorsport.com'. "Das ist genug, um es spüren zu können. Es ist ein ziemlich großer Brocken."

Calado weiter: "Das ist die Entscheidung, die sie getroffen haben, und wir müssen versuchen, mit dem, was uns gegeben wurde, das Beste zu machen, die Leistung des Autos zu maximieren und kämpferisch zu bleiben, denn wir wissen, dass es schwierig werden wird. Es gibt nichts, was wir tun können. Wir müssen abwarten, was im Rennen passiert."

24h Le Mans 2022: Balance of Performance GTE-Pro

Corvette C8.R

Mindestgewicht: 1.269 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 1x41,9 Millimeter

Lambda minimum: 0,88

Tank: 98 Liter

Min. Flügelstellung: 4,8 Grad

Ferrari 488 GTE Evo

Mindestgewicht: 1.269 Kilogramm

Ladedruck: 1,05-1,78 bar (+0,02)

Lambda minimum: 1,15

Tank: 87 Liter

Min. Flügelstellung: -5,3 Grad

Porsche 911 RSR-19

Mindestgewicht: 1.285 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x30,7 Millimeter

Lambda minimum: 0,89

Tank: 102 Liter

Min. Flügelstellung: -1,8 Grad

24h Le Mans 2022: Balance of Performance GTE-Am

Aston Martin Vantage AMR

Mindestgewicht: 1.262 Kilogramm

Ladedruck: 1,26-1,43 bar

Lambda minimum: 0,94

Tank: 92 Liter

Min. Flügelstellung: 4,1 Grad

Ferrari 488 GTE Evo

Mindestgewicht: 1.279 Kilogramm

Ladedruck: 0,99-1,72 bar (+0,01)

Lambda minimum: 1,15

Tank: 84 Liter

Min. Flügelstellung: -5,3 Grad

Porsche 911 RSR-19

Mindestgewicht: 1.295 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x30,2 Millimeter

Lambda minimum: 0,89

Tank: 99 Liter

Min. Flügelstellung: -1,8 Grad

