BoP 24h Le Mans 2022: Ferrari wird Leistung weggenommen

Audio-Player laden

Die 24h von Le Mans 2022 sind gerade erst mit dem ersten Freien Training gestartet, schon dreht sich in den GTE-Klassen das Rädchen in Sachen Balance of Performance zum ersten Mal. Und in der ersten BoP-Runde ist Vorjahressieger Ferrari der Leidtragende. (Zum Live-Ticker vom Mittwoch)

Dem 488 GTE Evo nehmen die Organisatoren des Automobile Club de l'Ouest (ACO) gleich mal ein wenig Leistung weg. Der Turbo-Bolide muss mit einem um 0,07 bar geringeren Ladedruck auskommen - und das über alle Drehzahlbereiche hinweg.

Und auch der Tankinhalt wird reduziert, nämlich von 90 auf 87 Liter. Diese Änderungen betreffen auch den Ferrari in der GTE-Am-Kategorie. Hier muss der 488 GTE Evo mit 0,06 bar weniger Ladedruck und drei Liter weniger Tankvolumen (84 statt 87 Liter) zurechtkommen.

Auch am Porsche haben die Regelhüter sowohl in der Pro-, als auch in der Am-Klasse Hand angelegt. Die minimale Flügeleinstellung des 911 RSR - 19 wurde deutlich herabgesetzt: Von 2,0 auf -1,8 Grad. Keine Veränderungen gab es hingegen bei der Corvette C8.R in der GTE-Pro-Klasse und beim Aston Martin Vantage in der GTE-Am-Kategorie.

24h Le Mans 2022: Balance of Performance GTE-Pro

Corvette C8.R

Mindestgewicht: 1.269 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 1x41,9 Millimeter

Lambda minimum: 0,88

Tank: 98 Liter

Min. Flügelstellung: 4,8 Grad

Ferrari 488 GTE Evo

Mindestgewicht: 1.269 Kilogramm

Ladedruck: 1,03-1,76 bar (-0,07)

Lambda minimum: 1,15

Tank: 87 Liter (-3)

Min. Flügelstellung: -5,3 Grad

Porsche 911 RSR-19

Mindestgewicht: 1.285 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x30,7 Millimeter

Lambda minimum: 0,89

Tank: 102 Liter

Min. Flügelstellung: -1,8 Grad (-3,8)

24h Le Mans 2022: Balance of Performance GTE-Am

Aston Martin Vantage AMR

Mindestgewicht: 1.262 Kilogramm

Ladedruck: 1,26-1,43 bar

Lambda minimum: 0,94

Tank: 92 Liter

Min. Flügelstellung: 4,1 Grad

Ferrari 488 GTE Evo

Mindestgewicht: 1.279 Kilogramm

Ladedruck: 0,98-1,71 bar (-0,06)

Lambda minimum: 1,15

Tank: 84 Liter (-3)

Min. Flügelstellung: -5,3 Grad

Porsche 911 RSR-19

Mindestgewicht: 1.295 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x30,2 Millimeter

Lambda minimum: 0,89

Tank: 99 Liter

Min. Flügelstellung: -1,8 Grad (-3,8)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.