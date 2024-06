BoP 24h Le Mans 2024: Erstmals kommt das zweistufige System zur Anwendung

Die Balance of Performance (BoP) für die 24h von Le Mans 2024 wurde veröffentlicht - und zum ersten Mal wenden FIA und ACO das zweistufige BoP-System an, das eine Veränderung der Leistungskurve bei höheren Geschwindigkeiten (So funktioniert die BoP in der WEC) ermöglicht!

Die aktuelle BoP-Tabelle sieht eine prozentuale Veränderung der maximalen Leistung bei Geschwindigkeiten von mehr als 250 km/h vor. Auf diese Weise lässt sich das Feld in Hinblick auf Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit noch besser angleichen.

Heißt: Ferrari muss die maximale Leistung bei hohen Geschwindigkeiten um 1,7 Prozent reduzieren, was einem Leistungsverlust von knapp 12 PS entspricht. Lamborghini muss die Leistung um 1,6 Prozent (entspricht rund 11 PS) und Peugeot um 0,7 Prozent (entspricht rund 5 PS) drosseln.

Bei Cadillac und Porsche bleibt die Leistung bei Geschwindigkeiten über 250 km/h unverändert, während Alpine, BMW, Isotta Fraschini und Toyota die Leistung sogar um 0,9 Prozent erhöhen dürfen, was je nach maximaler Grundleistung bis zu 6 PS entspricht.

Die Einführung der zweistufigen BoP war eigentlich schon für den zweiten WEC-Lauf in Imola geplant, nachdem das System beim Prolog in Katar bereits erfolgreich getestet wurde. Warum es erst jetzt dazu kommt, bleibt unklar. Allerdings sah die ursprüngliche Variante bereits eine Anpassung der Leistungskurve ab 210 km/h vor - gut möglich, dass Le Mans wegen der hohen Geschwindigkeiten eine Ausnahme darstellt.

Peugeot als großer BoP-Gewinner?

Darüber hinaus haben die Verantwortlichen auch in Hinblick auf das Mindestgewicht, die maximale Leistung und die maximale Energiemenge pro Stint wieder Anpassungen vorgenommen. Peugeot scheint der große Gewinner zu sein: Die Franzosen dürfen mit gleichbleibender Leistung (wie schon bei den 6h von Spa) fahren, allerdings 18 Kilogramm ausladen!

Peugeot scheint der große BoP-Gewinner zu sein Foto: Motorsport Images

Allerdings konnte der überarbeitete Peugeot 9X8 (2024) bei den Rennen in Imola und Spa nicht an die Leistung vom Saisonauftakt in Katar, wo noch die alte Variante ohne Heckflügel zum Einsatz kam, anknüpfen. Porsche muss fünf Kilogramm einladen, darf allerdings rund 6 PS mehr Leistung fahren.

Das Mindestgewicht des Toyota GR010 Hybrid verringert sich um 11 Kilogramm, allerdings reduziert sich auch die maximale Leistung um rund 9 PS. Ferrari darf zehn Kilogramm ausladen und gleichzeitig die Leistung um 3 PS hochdrehen - allerdings mit dem Manko, dass sich die Leistung bei Geschwindigkeiten über 250 km/h stark reduziert.

Ob die neue BoP funktioniert, wird sich schon am Sonntag zeigen, wenn in Le Mans der wichtige Testtag bevorsteht. Allerdings wird nicht davon ausgegangen, dass es zwischen dem Test am Sonntag und dem Beginn des Trainings und des Qualifyings am darauffolgenden Mittwoch noch Änderungen geben wird.

BoP 24 Stunden von Le Mans - Hypercar

Alpine A424 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.038 Kilogramm (-7)

Maximale Leistung: 689 PS (-8)

Leistungsänderung ab 250 km/h: 0,9 Prozent

Max. Energiemenge pro Stint: 903 Megajoule (-10)

Handicap Nachtanken: -

BMW M Hybrid V8 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.039 Kilogramm (+1)

Maximale Leistung: 691 PS (-2)

Leistungsänderung ab 250 km/h: 0,9 Prozent

Max. Energiemenge pro Stint: 904 Megajoule (-3)

Handicap Nachtanken: -

Cadillac V-Series.R (LMDh)

Mindestgewicht: 1.036 Kilogramm (+6)

Maximale Leistung: 692 PS (-10)

Leistungsänderung ab 250 km/h: -

Max. Energiemenge pro Stint: 900 Megajoule (-9)

Handicap Nachtanken: -

Ferrari 499P (LMH)

Mindestgewicht: 1.043 Kilogramm (-10)

Maximale Leistung: 691 PS (+3)

Leistungsänderung ab 250 km/h: -1,7 Prozent

Max. Energiemenge pro Stint: 889 Megajoule (-16)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 0,2 Sekunden

Isotta Fraschini Tipo6-C (LMH)

Mindestgewicht: 1.048 Kilogramm (-12)

Maximale Leistung: 700 PS (-7)

Leistungsänderung ab 250 km/h: 0,9 Prozent

Max. Energiemenge pro Stint: 915 Megajoule (-8)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 0,2 Sekunden

Lamborghini SC63 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.039 Kilogramm (+4)

Maximale Leistung: 705 PS (+6)

Leistungsänderung ab 250 km/h: -1,6 Prozent

Max. Energiemenge pro Stint: 904 Megajoule (-4)

Handicap Nachtanken: -

Peugeot 9X8 2024 (LMH)

Mindestgewicht: 1.047 Kilogramm (-18)

Maximale Leistung: 691 PS

Leistungsänderung ab 250 km/h: -0,7 Prozent

Max. Energiemenge pro Stint: 895 Megajoule (-15)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 0,2 Sekunden

Porsche 963 (LMDh)

Mindestgewicht: 1.042 Kilogramm (+5)

Maximale Leistung: 695 PS (+6)

Leistungsänderung ab 250 km/h: 0 Prozent

Max. Energiemenge pro Stint: 904 Megajoule

Handicap Nachtanken: -

Toyota GR010 Hybrid (LMH)

Mindestgewicht: 1.053 Kilogramm (-11)

Maximale Leistung: 691 PS (-9)

Leistungsänderung ab 250 km/h: 0,9 Prozent

Max. Energiemenge pro Stint: 906 Megajoule (-11)

Hybridboost ab: 190 km/h

Handicap Nachtanken: 0,2 Sekunden

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.