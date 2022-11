Bourdais: WEC-Rennen 2022 eine große Hilfe für IMSA-Saison 2023

Audio-Player laden

Seit sich Sebastien Bourdais am Saisonende 2021 aus der IndyCar-Serie zurückgezogen hat, vertreibt er sich die Zeit mit Langstreckenrennen.

So bestritt Bourdais in diesem Jahr die komplette Saison der IMSA-Sportwagenserie in Nordamerika. Der Franzose teilte sich das Cockpit des in der DPi-Klasse eingesetzten Ganassi-Cadillac mit der Startnummer 01 mit Renger van der Zande. Abgesehen davon fuhr Bourdais einen Großteil der WEC-Saison, und zwar für Vector Sport in der LMP2-Klasse.

Einen solchen WEC-Einsatz hat Bourdais auch an diesem Wochenende beim Saisonfinale, den 8 Stunden von Bahrain. Was ihm dabei entgegenkommt: Seit dem vorherigen Rennen (6 Stunden von Fuji im September) ist van der Zande einer seiner Fahrerkollegen.

Seit Fuji fährt Sebastien Bourdais auch in der WEC mit Renger van der Zande Foto: Motorsport Images

Denn in der IMSA-Saison 2023 fahren Bourdais und van der Zande in der dann neuen Topklasse GTP einen der von Ganassi eingesetzten Cadillac LMDh. Den Vorteil der gemeinsamen Rennen auf anderer Bühne erkennt auch van der Zande.

"Ich finde es gut, denn bis Januar haben wir keine IMSA-Rennen mehr", sagt van der Zande und freut sich, das WEC-Finale an diesem Wochenende mit Bourdais und Ryan Cullen als drittem Fahrer im #10 Vector-Oreca zu bestreiten. "Jedes Rennen, das einen im Rhythmus hält, ist ein Vorteil."

"Meine Zusammenarbeit mit Seb", so van der Zande über Bourdais, "ist richtig gut. Wir kommen gut miteinander aus. Ich könnte mir nicht mehr wünschen. Er ist sehr schnell und es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten. Ich glaube, wir haben eine gute Balance unserer beiden unterschiedlichen Charaktere gefunden. Wir kennen uns gegenseitig sehr gut und akzeptieren, wie der andere tickt. Dadurch können wir gemeinsam das Maximum herausholen."

Die IMSA-Saison 2022 beendeten van der Zande/Bourdais auf P3 - was geht 2023? Foto: Motorsport Images

Mit Bildmaterial von IndyCar Series.