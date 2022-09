Cadillac-LMDh-Programm: Vier IMSA-Fahrer für 2023 verkündet

Audio-Player laden

Die ersten Puzzlestücke sind gefallen: Cadillac hat in dieser Woche die ersten vier Fahrer für das im kommenden Jahr startende LMDh-Programm bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um das Stammfahrer-Quartett in der IMSA-Serie.

Neu im Aufgebot ist der Brite Alexander Sims, der von Cadillacs Schwestermarke Corvette kommt. Sims wird bei Action Express platziert, wo er sich das Cockpit mit Luis Felipe "Pipo" Derani teilt. Derani ist seit 2019 in Diensten des Teams unterwegs.

Im zweiten Fahrzeug werden Renger van der Zande und Sebastien Bourdais Platz nehmen. Der Niederländer und der Franzose pilotieren bereits in diesem Jahr den DPi für das zweite Cadillac-Team Chip Ganassi Racing.

Alexander Sims kommt von Cadillac-Konzernschwester

"Ich freue mich darauf, wieder in Vollzeit IMSA zu fahren und den Cadillac zu pilotieren - er ist ein beeindruckendes Fahrzeug. Ich hatte ein paar gute Jahre mit Corvette, in denen ich einige GT-Rennen gefahren bin, was mich zurück ins IMSA-Fahrerlager brachte", sagt Sims.

"Das Format, der Wettbewerb und die Strecken, auf denen wir fahren, sind einfach brillant. Der Wechsel innerhalb der GM-Familie zu Cadillac in die Topklasse des Rennsports mit Action Express, einem Team, das Meisterschaften gewonnen hat, ist aufregend für mich."

Chip Ganassi Racing wickelt neben dem Engagement in der IMSA-Serie auch den Einsatz eines Cadillac-LMDh in der Langstrecken-WM WEC ab. Wer hier ins Lenkrad greifen wird, lässt die GM-Tochter zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.

Ebenso steht noch nicht fest, wer Sims, Derani, van der Zande und Bourdais bei den IMSA-Ausdauerrennen unterstützen wird. Mit Earl Bamber und Alex Lynn stünden zwei Fahrer parat, die bei Testfahrten bereits am Steuer des Cadillac-LMDh saßen.

Mit Bildmaterial von Cadillac.