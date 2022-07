Cadillac Project GTP: LMDh-Bolide absolviert Shakedown

Audio-Player laden

Es tut sich was in der Hypercar- und LMDh-Kategorie, der neuen Königsklasse des Langstreckensport rund um WEC, IMSA und Le Mans: Nach dem Ferrari LMH wurde nun auch der Cadillac Project GTP beim Shakedown gesichtet!

Am Steuer des brandneuen LMDh-Prototypen saß Earl Bamber. Der Neuseeländer, eigentlich als Werksfahrer bei Porsche tätig, schwärmt nach der ersten Ausfahrt mit dem Cadillac: "Das war ein monumentales Ereignis, dank einer kompletten Mannschaftsleistung von Cadillac, Chip Ganassi Racing und Dallara."

"Es war ein berauschendes Gefühl, zum ersten Mal in das Auto zu steigen und einen Eindruck davon zu bekommen, wie die Zukunft aussehen wird. In den Rennwagen 2023 ist so viel Arbeit geflossen, und ich kann es kaum erwarten, ihn in der nächsten Saison fahren zu sehen."

Cadillac-Testprogramm mit Road Atlanta und Daytona

Cadillac wird den Rennwagen vor seinem geplanten Debüt bei den 24h von Daytona 2023 noch weiteren Testfahrten unterziehen. Geplant und von der IMSA-Serie genehmigt sind bereits Testfahrten vom 3. bis 5. Oktober auf der Road Atlanta, sowie am 6. und 7. Dezember auf dem Daytona International Speedway.

Eines der ersten veröffentlichten Bilder des Cadillac-LMDh Foto: Cadillac

"Die ersten Runden sind der Beginn eines aggressiven Testplans für 2023", sagt Laura Wontrop Klauser, die das Sportwagen-Programm bei GM leitet. "Unser Team ist bestrebt, das reiche Erbe von Cadillac Racing fortzusetzen und auf der Strecke zu gewinnen."

Ihr Assistent Kalvin Parker fügt hinzu: "Es ist aufregend zu sehen, dass sich die harte Arbeit und der Einfallsreichtum des gesamten Teams auszahlen. Die Saison 2023 verspricht eine der wettbewerbsintensivsten aller Zeiten zu werden, daher freuen wir uns darauf, den Rennwagen mit weiteren Tests auf der Strecke, Fahrer-Feedback und im Windkanal weiterzuentwickeln."

Beim LMDh-Programm spannt Cadillac mit Action Express Racing und Chip Ganassi Racing zusammen. Beide fungieren schon jetzt als Kundenteams in der IMSA-Topklasse DPi. Das LMP2-Chassis von Dallara dient als Basis für den Cadillac Project GTP. Neben dem IMSA-Programm will Cadillac auch ein Fahrzeug auf Vollzeit-Basis in der WEC einsetzen.

Mit Bildmaterial von Cadillac Communications.