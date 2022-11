Cadillac V-LMDh meistert 24-Stunden-Test in Sebring

Audio-Player laden

Porsche hat im Oktober vorgelegt, nun zieht Cadillac nach: In dieser Woche hat auch die GM-Marke einen Ausdauertest in Sebring mit seinem LMDh-Prototypen erfolgreich absolviert. Der Cadillac V-LMDh lief im Laufe der 24 Stunden relativ problemlos.

Den Ausdauertest wickelte mit Chip Ganassi Racing jenes Team ab, das sowohl in der US-amerikanischen IMSA-Serie, als auch in der Langstrecken-WM WEC einen Cadillac einsetzt. In den ersten zwölf Stunden des Tests wechselten sich die IMSA-Piloten Renger van der Zande und Sebastien Bourdais zusammen mit einem dritten Fahrer ab.

Laut Informationen von 'Motorsport.com Global' handelte es sich bei diesem dritten Fahrer um IndyCar-Legende Scott Dixon. Für die zweite Hälfte der Testfahrten übernahmen die WEC-Piloten Alex Lynn, Earl Bamber und Richard Westbrook von ihren Kollegen.

Abgesehen davon war auch das zweite Cadillac-Einsatzteam, Action Express Racing, bei den Testfahrten in Sebring vor Ort. Dieser Mannschaft wurde ein anderes Testprogramm vorgegeben, das von Alexander Sims und Luis Felipe "Pipo" Derani abgespult wurde.

Cadillac-Teams mit unterschiedlichen Programmen

"Es war hilfreich, ein Auto die vollen 24 Stunden fahren zu lassen und das andere Auto einen sehr erfolgreichen Testplan durchführen zu lassen, der auch einige Nachtfahrten beinhaltete, um die Fahrer an die neuen Scheinwerfer bei wechselnden Streckenbedingungen zu gewöhnen", bilanziert Kalvin Parker, stellvertretender Programmmanager von Cadillac Racing.

"Es war auch für das Team von Vorteil zu sehen, wie es als Einheit über 24 Stunden mit einem neuen Auto mit neuen Systemen funktioniert." Insgesamt soll der Cadillac V-LMDh nun rund 19.000 Testkilometer auf der Uhr haben, knapp 5.500 weniger als der Porsche.

Wie wertvoll jeder einzelne Testkilometer ist, betont Lynn wenn er sagt: "Für jeden Fahrer und jedes Mitglied der Crew gibt es keinen anderen Weg, seine Maschinen wirklich kennenzulernen, als auf einer solchen Strecke [wie in Sebring] zu fahren. Das Team schickt dich raus und sagt: 'Du hast zwei Stunden Zeit, geh auf Erkundungstour.'"

Der Cadillac V-LMDh wird bei den 24h von Daytona debütieren Foto: Cadillac Communications

Alexander Sims fühlt sich wohl

"Wenn die Saison erst einmal begonnen hat, gibt es bei jedem Lauf etwas zu lernen. Also ist es ein schönes Gefühl, auf eigene Faust zu erkunden und zu lernen, vor allem, wenn man anfängt, nach mehr Leistung zu suchen."

Sims, zuvor in der Formel E und in der GTE-Corvette unterwegs: "Es ist wirklich gut, das Auto in Sebring mit den Herausforderungen zu erleben, die die Strecke mit den Bodenwellen bietet, und zu erforschen und zu verstehen, was das Auto in diesen Situationen macht."

"Wir haben eine ganze Reihe von Änderungen vorgenommen und machen gute Fortschritte. Das ist ein weiterer Schritt im Vergleich zu Road Atlanta, wo das Auto bei der Geschwindigkeit besser mit mir harmoniert und ich mich mit dem, was es tut, sehr wohl fühle. Das Auto läuft gut."

Der Cadillac V-LMDh wird Ende Januar 2023 bei den 24h von Daytona sein Renndebüt feiern. Bei dieser Gelegenheit trifft man auch auf die neuen Prototypen von Acura, BMW, Ferrari und Porsche. Acura und BMW sollen ebenfalls in Sebring getestet haben.

Mit Bildmaterial von Cadillac Communications.