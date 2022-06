Cadillac: Volle WEC-Saison 2023 mit dem Project GTP Hypercar

Audio-Player laden

Mit der Veröffentlichung der ersten Fotos seines LMDh-Autos hat Cadillac am Donnerstag in Le Mans für Aufsehen gesorgt. Der optisch spektakulär daherkommende Prototyp, dessen aktuelle Bezeichnung "Project GTP Hypercar" lautet, gibt sein Renndebüt im Januar 2023 bei den 24 Stunden von Daytona.

Die 24 Stunden von Daytona bilden traditionell den Auftakt in die IMSA-Saison. In dieser hat Cadillac im ersten Jahr des LMDh-Reglements zwei Einsatzteams feststehen: Action Express Racing (AXR) und Chip Ganassi Racing (CGR). Beide Teams setzen schon jetzt, im Endstadium des DPi-Reglements, auf Cadillac. Der Übergang wird also ein nahtloser.

Aber abgesehen von der IMSA-Serie in Nordamerika wird das LMDh-Auto von Cadillac im Jahr 2023 auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und damit bei den 24 Stunden von Le Mans eingesetzt. "Wir werden ein Auto für die gesamte Saison einsetzen", verrät Laura Klausner, Leiterin des Langstrecken-Rennprogramms bei Cadillacs Mutterkonzern General Motors, am Donnerstag in Le Mans.

FOTOS: Cadillac Project GTP Hypercar für IMSA und WEC 2023

"Absicht und Erwartung sind es, zu gewinnen. Wir wissen aber auch, dass wir die Basis liefern müssen, um erfolgreich zu sein", sagt Klausner. Welches der beiden Cadillac-Einsatzteams mit dem WEC-Programm beauftragt wird, will sie noch nicht verraten. Sie sagt nur so viel: "Wir haben die nächsten sechs Monate Zeit, um zu testen, testen, testen und uns so gut wie möglich auf das Renndebüt vorzubereiten."

Laut Cadillac-Vizepräsident Roy Harvey, der in Le Mans ebenfalls vor Ort ist, hat "die IMSA-Serie eine große Bedeutung für uns, aber legendäre Rennstrecken und Rennen gibt es überall auf der Welt. Es ist fantastisch, dass wir nach Le Mans zurückkehren. Das wird in unserer Liste das dritte Rennen mit Kultcharakter neben den 24 Stunden von Daytona und den 12 Stunden von Sebring".

Mit Bildmaterial von Cadillac.