Colin Kolles: Jacques Villeneuve vor Mammutaufgabe in der WEC

Vanwall-Teamchef Colin Kolles bringt sein Hypercar 2023 in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) an den Start. Einer der Fahrer ist der Formel-1-Weltmeister von 1997: Jacques Villeneuve. Laut Kolles wird es der Kanadier in der Hypercar-Klasse nicht leicht haben, konkurrenzfähig zu sein.

Villeneuve teilt sich den Vandervell 680 mit Tom Dillmann und Esteban Guerrieri. Zuletzt startete der 51-Jährige in der europäischen NASCAR-Serie, wo er 2021 auf dem Autodromo di Vallelunga in Italien zwei Siege feierte. In seiner letzten von insgesamt drei EuroNASCAR-Saisons belegte der Kanadier den neunten Platz in der Gesamtwertung.

Der Umstieg von einem V8-Stockcar mit puristischer Technik auf ein hochmodernes Hypercar dürfte für Villeneuve nicht einfach werden, auch wenn der Kanadier bereits 2007 und 2008 mit Peugeot an den 24 Stunden von Le Mans teilnahm. Dabei belegte Villeneuve 2008 zusammen mit Nicolas Minassian und Marc Gene den zweiten Platz in der LMP1-Klasse.

Villeneuve hat das Vanwall-Hypercar bereits Ende 2022 in Barcelona getestet und erste Meter damit zurückgelegt. "Es war mehr oder weniger ein Zufall", sagt Kolles über die Verpflichtung des ehemaligen Formel-1-Champions. "Wir kennen uns seit vielen Jahren aus der Formel 1. Über einen gemeinsamen Freund sind wir dann in Kontakt gekommen."

"Er schien sehr daran interessiert zu sein, eine ganze Saison zu fahren. Also organisierten wir den Test in Barcelona und luden ihn ein, um zu sehen, ob es ihm Spaß machen würde, das Auto zu fahren", fährt Kolles fort. "Das hat es gemacht, und dann haben wir einen Weg gefunden, ihn zu verpflichten. Ich denke, es ist gut für uns und die WEC, einen Formel-1-Weltmeister, IndyCar-Champion und Indy-500-Sieger an Bord zu haben."

In diesem Hypercar wird Villeneuve in der WEC-Saison 2023 starten Foto: Vanwall

Bei aller Euphorie bleibt Kolles zurückhaltend: "Es wird schwierig, es ist ein langer Weg, weil er noch nicht so viele Kilometer im Auto gefahren ist. Wir haben den Test in Sebring und dort planen wir, ihm so viel Zeit wie möglich im Auto zu geben, um zu sehen, wie er sich entwickelt." Villeneuve verdrängte Joao Paulo de Oliveira, der neben der Super GT gerne ein WEC-Programm mit Vanwall aufgebaut hätte.

Laut Kolles wäre de Oliveira einer der Kandidaten, sollte das Team mit einem zweiten Auto bei den 24 Stunden von Le Mans an den Start gehen können. "Wir kennen ihn seit über 20 Jahren und er war immer Teil unseres Netzwerks. Wenn es die Möglichkeit gibt, ein zweites Auto in Le Mans einzusetzen, ist er immer eine Option - das gilt generell für die Zukunft."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.