DENSO & Toyota veranstalten spezielles Live-Event vor 24h von Le Mans

Die legendären 24 Stunden von Le Mans stehen vor der Tür. Das diesjährige Rennen verspricht besonders in Erinnerungen zu bleiben, denn es markiert das 100-jährige Jubiläum der ersten Austragung des Langstreckenklassikers an der Sarthe.

Am 25. Mai, kurz vor diesem wichtigen Meilenstein, veranstaltet DENSO, ein Kerntechnologiepartner von TOYOTA GAZOO Racing, ein LIVE-Online-Event auf dem DENSO Europe YouTube-Kanal. Unter dem Titel "Pushing the Limits: Battling extreme conditions to dominate motorsports", richtet sich das Event an junge Motorsportfans in aller Welt.

Seit dieser Saison sind in der WEC (FIA World Endurance Championship), zu der auch die 24 Stunden von Le Mans gehören, neben den bestehenden Le Mans Hypercars (LMH) auch Fahrzeuge nach Le-Mans-Daytona-h-Regeln (LMDh) zugelassen. Zahlreiche hochkarätige Herstellerteams haben sich zum Start dieser aufregenden neuen Ära zusammengefunden und ziehen die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich.

Vor diesem Hintergrund wird TOYOTA GAZOO Racing sein seit 2021 eingesetztes LMH-Auto, den GR010 HYBRID, weiter einsetzen. Es hat alle drei WEC-Rennen in diesem Jahr gewonnen und damit seine enorme Stärke unter Beweis gestellt.

Das Herzstück der LMH-Fahrzeuge ist ein Hybridantrieb, der die Leistung des Motors mit der des Energierückgewinnungssystems kombiniert. Im Fall des GR010 HYBRID liefert dieses System rund 270 PS zusätzlich.

Die Unterstützung von DENSO ist im gesamten GR010 HYBRID zu sehen. Die Technologie des Unternehmens kommt im Motor und im Generator des Hybridsystems voll zum Einsatz, während im Motor auch Einspritzdüsen und Zündkerzen von DENSO verwendet werden. Darüber hinaus liefert DENSO nicht nur Teile, sondern seine Technologie-Experten sind mit dem Team an den Rennstrecken präsent, um es auf verschiedene Weise zu unterstützen.

Während der Online-Veranstaltung am 25. Mai wird DENSO die im WEC-Auto verwendete Technologie und die Unterstützung vor Ort erklären, die zu fünf aufeinanderfolgenden Siegen von TOYOTA GAZOO Racing bei den 24 Stunden von Le Mans beigetragen hat. Auch die Unterschiede zwischen Rennwagen und Straßenautos werden erläutert.

In allen Motorsportkategorien sind eine überlegene Geschwindigkeit, hohe Zuverlässigkeit und Belastbarkeit auf anspruchsvollen Untergrund und unter schwierigen Bedingungen gefragt. Dies gilt insbesondere für das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, bei dem die Fahrer über lange Zeiträume hinweg unter extremen Bedingungen an ihre Grenzen gehen müssen.

Für Automobilhersteller und ihre Zulieferer gibt es kein besseres Testgelände. DENSO nutzt diese Umgebung, um neue Technologien zu erproben und diese in Straßenfahrzeuge einfließen zu lassen.

Zwei Fahrer des Autos mit der Startnummer 7 von TOYOTA GAZOO Racing, Jose Maria Lopez und Mike Conway, werden an dieser Veranstaltung teilnehmen und über den Nervenkitzel des Rennens und ihren Ehrgeiz sprechen, den ersten Sieg in Le Mans seit 2021 zu erringen. Sie werden auch über Dinge sprechen, die nur ein Fahrer verstehen kann, zum Beispiel wie das mit Hybridantrieb ausgestattete WEC-Auto im Vergleich zu Autos aus anderen Serien, einschließlich der F1, abschneidet.

Außerdem werden Experten von DENSO und TOYOTA GAZOO Racing anwesend sein, die ihr Wissen und ihre Erfahrung über die Technologien weitergeben werden, die einen der aufregendsten Motorsportarten antreiben.

Das Event wird am Mittwoch, 25. Mai 2023, um 14:30 Uhr LIVE auf dem DENSO Europe YouTube-Kanal übertragen. Klicken Sie auf die folgenden Link für mehr Informationen.

Website mit Zeitplan: https://denso-x.com/events/denso-x-toyota-gazoo-racing/

Unternehmens-Website von DENSO: https://www.denso.com/global/en/

Livestream-Link: https://youtu.be/YJVxl86aeEk

Mit Bildmaterial von DENSO.