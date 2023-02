"Drücke die Daumen": Grosjean hofft auf 24h Le Mans 2024 mit Lamborghini

Audio-Player laden

Romain Grosjean hofft, dass seine Verpflichtungen als Lamborghini-Werksfahrer eine Teilnahme an den legendären 24 Stunden von Le Mans im kommenden Jahr umfassen. Im Dezember 2022 wurde der Franzose als einer der Fahrer im Langstreckenprogramm von Lamborghini präsentiert.

Seinen ersten Renneinsatz für den Hersteller aus Italien hatte Grosjean am vergangenen Wochenende bei den 24 Stunden von Daytona. Zusammen mit Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli und Jordan Pepper kam er am Steuer eines Huracan GT3 auf Platz vier in der GTD-Pro-Klasse ins Ziel.

Bis auf Weiteres bleibt Grosjeans Hauptaufgabengebiet zwar die IndyCar-Serie, wo er einer von vier Stammpiloten bei Andretti Autosport ist. Parallel dazu wird er aber für Lamborghini in deren Werksteam Iron Lynx eingesetzt, sofern es keine terminlichen Überschneidungen gibt.

"Langstreckenrennen sind etwas, was ich schon seit langer Zeit machen wollte", sagt Grosjean und freut sich, dass "sich die Langstreckenrennen im IMSA-Kalender nicht mit dem IndyCar-Kalender überschneiden und ich somit beides fahren kann. Ich habe also die Chance, in der IndyCar-Serie für mich zu fahren und ich habe die Chance, Erfahrungen wie 24-Stunden-Rennen mit meinen Teamkollegen zu teilen".

Die Pläne bei Lamborghini sehen vor, im Jahr 2024 in die LMDh-Kategorie einzusteigen. Man hat je einen der neuen V8-Prototypen für die Langstrecken-WM (WEC) und für die vier Langstreckenrennen im IMSA-Kalender vorgesehen. Grosjean interessiert sich insbesondere für den WEC-Höhepunkt, die 24 Stunden von Le Mans im Juni 2024.

"In diesem Jahr bin ich in Daytona gefahren. Ich werde auch in Sebring und wahrscheinlich auch beim Petit Le Mans fahren", nennt der Ex-Formel-1-Pilot seine Langstreckenpläne für 2023 und blickt schon mal ein Jahr weiter voraus: "Im nächsten Jahr beinhaltetet das Programm [von Lamborghini] wieder diese Rennen, plus die 24 Stunden von Le Mans. Ich drücke die Daumen, dass wir an diesem Wochenende kein IndyCar-Rennen haben werden."

Bei den 24h Daytona war Grosjean einer von zehn aktuellen IndyCar-Piloten, die ihr persönliches Rennjahr 2023 früh eröffnet haben. Abgesehen von ihm waren seine Andretti-Teamkollegen Colton Herta (BMW in der GTP) und Devlin DeFrancesco (Rick-Ware-Oreca in der LMP2) am Start, sowie Helio Castroneves und Simon Pagenaud (beide im siegreichen Meyer-Shank-Acura in der GTP), Scott Dixon (Ganassi-Cadillac in der GTP), Josef Newgarden und Scott McLaughlin (beide im Tower-Oreca in der LMP2), Rinus VeeKay (TDS-Oreca in der LMP2) und Kyle Kirkwood (Vasser-Sullivan-Lexus in der GTD).

Mit Bildmaterial von Lamborghini.