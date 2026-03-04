Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

24h Le Mans

Entwicklung des 9X8: Peugeot-Teamchef hat "mehrere Dinge auf der Agenda"

Peugeot hat für die WEC-Saison 2026 "nur geringfügige" Änderungen an seinem LMH-Auto vorgenommen, will aber mehrere technische Lösungen in naher Zukunft testen

Laurens Stade
Laurens Stade
Veröffentlicht:
Entwicklung des 9X8: Peugeot-Teamchef hat "mehrere Dinge auf der Agenda"

Emmanuel Esnault mit dem Peugeot 9X8 für die WEC-Saison 2026

Foto: Peugeot Sport

Seit Emmanuel Esnault zu Beginn dieses Jahres die Rolle des Peugeot-Teamchefs in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) übernommen hat, genießt er seine neue Aufgabe.

"Im Moment versuche ich mich darauf zu konzentrieren, Leute kennenzulernen, den historischen Aspekt jeder Entscheidung zu verstehen und die bestehenden Dinge, die funktionieren, zu konsolidieren und zu verstehen, wie wir den Rest verbessern können, um Ergebnisse zu erzielen", erklärt Esnault im Gespräch mit Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

Für 2026 hat Peugeot beschlossen, den 9X8 trotz neuer Homologation, die im Windshear-Windkanal im US-Bundesstaat North Carolina durchgeführt wurde, nahezu unverändert zu lassen. Es wird davon ausgegangen, dass Peugeot seine fünf Evo-Joker (die bereits den Zeitraum bis einschließlich 2027 abdecken) seit dem Debüt des 9X8 im Jahr 2022 schon aufgebraucht hat.

Größe technische Veränderungen sind am Auto daher nicht möglich. Allerdings können im Falle eines "nachweisbaren erheblichen Performance-Rückstands" zusätzliche Evo-Joker genutzt werden, sofern dies seitens des Automobil-Weltverbands (FIA) ausdrücklich genehmigt wird.

Peugeot 9X8 für die WEC-Saison 2026

Werden dem 9X8 bis Ende 2027 noch Änderungen zugestanden?

Foto: Peugeot Sport

Vorerst konzentriert sich Peugeot darauf, einen "guten Start” in die verspätet beginnende WEC-Saison 2026 hinzulegen. Laut Esnault will man "auf der Dynamik aufzubauen", die man Ende des vergangenen Jahres hatte.

"Wir wollen sicherstellen, dass wir die Saison auf dem richtigen Fuß beginnen, für die Stimmung im Team und um der Welt zu zeigen, dass die bisher eingefahrenen Ergebnisse nicht den Anstrengungen und dem Fachwissen entsprechen, die ich intern entdeckt habe. Also lasst uns jetzt liefern.”

"Technische Lösungen" in Aussicht

Auf die Frage, ob am 9X8 für die neue Homologation im Windkanal etwas geändert worden sei, antwortet Esnault: "Es handelt sich um sehr geringfügige Änderungen. Sie betrafen lediglich Unterschiede im Windkanal, die äußerst geringfügig sind. Wenn man sich das Auto ansieht, handelt es sich um ein paar sehr kleine Anpassungen, um sicherzustellen, dass das Auto im Performance-Fenster bleibt."

Esnault, der vor seinem Dienstantritt bei Peugeot (12. Januar) für das LMDh-Programm von Lamborghini verantwortlich zeichnete, nennt für die "geringfügigen" Veränderungen am Peugeot 9X8 keine konkreten Beispiele: "Ich habe nicht alle im Kopf, aber es sind nur sehr geringfügige Änderungen. Auf Fotos sieht man keinen Unterschied."

Peugeot 9X8 für die WEC-Saison 2026

Optisch tritt Peugeot in der WEC-Saison 2026 in frischem Look an

Foto: Peugeot Sport

"Die Entwicklung des Autos betrifft nur Anpassungen am Set-up, um Performance freizusetzen. Es gibt keine neuen Komponenten, die mit bestimmten Homologationsparametern zusammenhängen. Es handelt sich also um technische Lösungen, die ich nicht offenlegen werde, da wir sie in den kommenden Tagen testen werden", so Esnault.

Der Test wird in Portimao (Portugal) stattfinden und erfordert keine Änderungen an der Homologation des Autos. "Wir müssen zuerst sehen, ob es funktioniert, ja oder nein. Ob es die Performance freisetzt, ja oder nein. Und ob es zuverlässig genug ist, um es für lange Rennen freizugeben", sagt Esnault.

Auf Nachfrage, welche "technischen Lösungen" er damit meine, antwortet der Peugeot-Teamchef: "Wir haben mehrere Optionen zur Auswahl. Aber darüber sprechen wir erst, wenn sie genehmigt und validiert sind."

"Das Schöne an diesem Sport"

Mit dem aktuellen Auto möchte Esnault vor allem, dass Peugeot "eine saubere Leistung ohne Fehler" abliefert und ein "zuverlässiges Auto" einsetzt. Ein weiteres Ziel des französischen Teams ist es, "reibungslos zu arbeiten und keine potenziellen Chancen durch Strategiefehler oder Fehlentscheidungen der Fahrer oder des Teams zu verspielen".

"Es geht wirklich darum, auf dem aufzubauen, was wir derzeit haben. Ich werde keine Zahl nennen, da dies angesichts der Wettbewerbsintensität in dieser Meisterschaft unmöglich ist. Das Einzige, was feststeht, ist, dass der siebte Platz in der Gesamtwertung nicht die Position ist, die diese Organisation einnehmen sollte", so der Peugeot-Teamchef.

Wenngleich Peugeot in der Saison 2025 zwei Podiumsplätze eingefahren hat, fiel man dennoch auf den siebten Platz in der Gesamtwertung zurück. Seit 2022 ist bezogen auf die Jahresendplatzierung ein Abwärtstrend zu verzeichnen.

Esnault hofft, den Peugeot-Trend nun umkehren zu können: "Wie wir schon oft gesagt haben, ist diese Rennserie extrem hart umkämpft. Ein kleiner Fehler oder eine nicht ganz optimale Entscheidung können enorme Auswirkungen haben, zunächst im Qualifying und dann während des Rennens."

Teams können für diese Fehler den Preis zahlen, aber "deshalb lieben wir es", betont Esnault und fügt hinzu: "Das ist das Schöne an diesem Sport. Er ist unvorhersehbar. Niemand weiß vorher, wie das Ergebnis eines bestimmten Rennwochenendes aussehen wird."

Wann wird die WEC-Saison 2026 in Esnaults Augen ein Erfolg sein? "Wenn wir keine Chancen durch nicht optimale Entscheidungen verschenken, wenn wir mit dem Auto immer auf den Punkt bereit sind, wenn wir das Potenzial des Autos voll ausschöpfen, wenn wir während eines kompletten Rennwochenendes keine Fehler machen, und wenn wir operativ gut aufgestellt sind, dann wird es ein gutes Jahr, eine gute Saison. Und wir werden definitiv besser als P7 in der Gesamtwertung abschließen."

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Peugeot will mit 9X8 endlich siegen! Was hinter dem Design steckt
Mehr von
Laurens Stade

Einmalige Chance: Aston Martin Vantage GT3 von Verstappen Racing zu verkaufen

GTWC Endurance
GTWC Endurance
Einmalige Chance: Aston Martin Vantage GT3 von Verstappen Racing zu verkaufen

Doornbos: Gespräche zwischen Max und Mercedes waren "intensiv"

Formel 1
Formel 1
Doornbos: Gespräche zwischen Max und Mercedes waren "intensiv"

Wie "Schumi" 1998 in Silverstone: Simracer gewinnt in der Boxengasse!

Formel 1
Formel 1
Wie "Schumi" 1998 in Silverstone: Simracer gewinnt in der Boxengasse!
Mehr von
Peugeot Sport

Peugeot will mit 9X8 endlich siegen! Was hinter dem Design steckt

24h Le Mans
24h Le Mans
Peugeot will mit 9X8 endlich siegen! Was hinter dem Design steckt

Peugeot enthüllt auffälliges neues Design für die WEC 2026

24h Le Mans
24h Le Mans
Peugeot enthüllt auffälliges neues Design für die WEC 2026

WEC-Performance-Analyse 2025 nach BoP: Peugeot

24h Le Mans
24h Le Mans
WEC-Performance-Analyse 2025 nach BoP: Peugeot

Aktuelle News

Nach Fehlstart: So lief der entscheidende Test für den exklusiven DTM-Reifen

DTM
DTM DTM
Nach Fehlstart: So lief der entscheidende Test für den exklusiven DTM-Reifen

Jack Doohan: Habe bei Alpine nie eine echte Chance gehabt

Formel 1
F1 Formel 1
Jack Doohan: Habe bei Alpine nie eine echte Chance gehabt

Entwicklung des 9X8: Peugeot-Teamchef hat "mehrere Dinge auf der Agenda"

24h Le Mans
LM24 24h Le Mans
Entwicklung des 9X8: Peugeot-Teamchef hat "mehrere Dinge auf der Agenda"

Formel-1-Experte: Williams-Probleme im Winter "bedenklich"

Formel 1
F1 Formel 1
Formel-1-Experte: Williams-Probleme im Winter "bedenklich"