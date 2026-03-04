Entwicklung des 9X8: Peugeot-Teamchef hat "mehrere Dinge auf der Agenda"

Seit Emmanuel Esnault zu Beginn dieses Jahres die Rolle des Peugeot-Teamchefs in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) übernommen hat, genießt er seine neue Aufgabe.

"Im Moment versuche ich mich darauf zu konzentrieren, Leute kennenzulernen, den historischen Aspekt jeder Entscheidung zu verstehen und die bestehenden Dinge, die funktionieren, zu konsolidieren und zu verstehen, wie wir den Rest verbessern können, um Ergebnisse zu erzielen", erklärt Esnault im Gespräch mit Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

Für 2026 hat Peugeot beschlossen, den 9X8 trotz neuer Homologation, die im Windshear-Windkanal im US-Bundesstaat North Carolina durchgeführt wurde, nahezu unverändert zu lassen. Es wird davon ausgegangen, dass Peugeot seine fünf Evo-Joker (die bereits den Zeitraum bis einschließlich 2027 abdecken) seit dem Debüt des 9X8 im Jahr 2022 schon aufgebraucht hat.

Größe technische Veränderungen sind am Auto daher nicht möglich. Allerdings können im Falle eines "nachweisbaren erheblichen Performance-Rückstands" zusätzliche Evo-Joker genutzt werden, sofern dies seitens des Automobil-Weltverbands (FIA) ausdrücklich genehmigt wird.

Werden dem 9X8 bis Ende 2027 noch Änderungen zugestanden? Foto: Peugeot Sport

Vorerst konzentriert sich Peugeot darauf, einen "guten Start” in die verspätet beginnende WEC-Saison 2026 hinzulegen. Laut Esnault will man "auf der Dynamik aufzubauen", die man Ende des vergangenen Jahres hatte.

"Wir wollen sicherstellen, dass wir die Saison auf dem richtigen Fuß beginnen, für die Stimmung im Team und um der Welt zu zeigen, dass die bisher eingefahrenen Ergebnisse nicht den Anstrengungen und dem Fachwissen entsprechen, die ich intern entdeckt habe. Also lasst uns jetzt liefern.”

"Technische Lösungen" in Aussicht

Auf die Frage, ob am 9X8 für die neue Homologation im Windkanal etwas geändert worden sei, antwortet Esnault: "Es handelt sich um sehr geringfügige Änderungen. Sie betrafen lediglich Unterschiede im Windkanal, die äußerst geringfügig sind. Wenn man sich das Auto ansieht, handelt es sich um ein paar sehr kleine Anpassungen, um sicherzustellen, dass das Auto im Performance-Fenster bleibt."

Esnault, der vor seinem Dienstantritt bei Peugeot (12. Januar) für das LMDh-Programm von Lamborghini verantwortlich zeichnete, nennt für die "geringfügigen" Veränderungen am Peugeot 9X8 keine konkreten Beispiele: "Ich habe nicht alle im Kopf, aber es sind nur sehr geringfügige Änderungen. Auf Fotos sieht man keinen Unterschied."

Optisch tritt Peugeot in der WEC-Saison 2026 in frischem Look an Foto: Peugeot Sport

"Die Entwicklung des Autos betrifft nur Anpassungen am Set-up, um Performance freizusetzen. Es gibt keine neuen Komponenten, die mit bestimmten Homologationsparametern zusammenhängen. Es handelt sich also um technische Lösungen, die ich nicht offenlegen werde, da wir sie in den kommenden Tagen testen werden", so Esnault.

Der Test wird in Portimao (Portugal) stattfinden und erfordert keine Änderungen an der Homologation des Autos. "Wir müssen zuerst sehen, ob es funktioniert, ja oder nein. Ob es die Performance freisetzt, ja oder nein. Und ob es zuverlässig genug ist, um es für lange Rennen freizugeben", sagt Esnault.

Auf Nachfrage, welche "technischen Lösungen" er damit meine, antwortet der Peugeot-Teamchef: "Wir haben mehrere Optionen zur Auswahl. Aber darüber sprechen wir erst, wenn sie genehmigt und validiert sind."

"Das Schöne an diesem Sport"

Mit dem aktuellen Auto möchte Esnault vor allem, dass Peugeot "eine saubere Leistung ohne Fehler" abliefert und ein "zuverlässiges Auto" einsetzt. Ein weiteres Ziel des französischen Teams ist es, "reibungslos zu arbeiten und keine potenziellen Chancen durch Strategiefehler oder Fehlentscheidungen der Fahrer oder des Teams zu verspielen".

"Es geht wirklich darum, auf dem aufzubauen, was wir derzeit haben. Ich werde keine Zahl nennen, da dies angesichts der Wettbewerbsintensität in dieser Meisterschaft unmöglich ist. Das Einzige, was feststeht, ist, dass der siebte Platz in der Gesamtwertung nicht die Position ist, die diese Organisation einnehmen sollte", so der Peugeot-Teamchef.

Wenngleich Peugeot in der Saison 2025 zwei Podiumsplätze eingefahren hat, fiel man dennoch auf den siebten Platz in der Gesamtwertung zurück. Seit 2022 ist bezogen auf die Jahresendplatzierung ein Abwärtstrend zu verzeichnen.

Esnault hofft, den Peugeot-Trend nun umkehren zu können: "Wie wir schon oft gesagt haben, ist diese Rennserie extrem hart umkämpft. Ein kleiner Fehler oder eine nicht ganz optimale Entscheidung können enorme Auswirkungen haben, zunächst im Qualifying und dann während des Rennens."

Teams können für diese Fehler den Preis zahlen, aber "deshalb lieben wir es", betont Esnault und fügt hinzu: "Das ist das Schöne an diesem Sport. Er ist unvorhersehbar. Niemand weiß vorher, wie das Ergebnis eines bestimmten Rennwochenendes aussehen wird."

Wann wird die WEC-Saison 2026 in Esnaults Augen ein Erfolg sein? "Wenn wir keine Chancen durch nicht optimale Entscheidungen verschenken, wenn wir mit dem Auto immer auf den Punkt bereit sind, wenn wir das Potenzial des Autos voll ausschöpfen, wenn wir während eines kompletten Rennwochenendes keine Fehler machen, und wenn wir operativ gut aufgestellt sind, dann wird es ein gutes Jahr, eine gute Saison. Und wir werden definitiv besser als P7 in der Gesamtwertung abschließen."