Erst Daytona, jetzt Le Mans? Gesamtsieg hat Josef Newgarden "nicht geschadet"

Erst das Indy 500, dann die 24 Stunden von Daytona - und jetzt der Sieg in Le Mans? "Ja, ich glaube nicht, dass [der Sieg in Daytona] geschadet hat", schmunzelt Josef Newgarden, der gerne beim Langstreckenklassiker an der Sarthe fahren würde. "Ich weiß nicht, ob ich mir schon einen Platz verdient habe, aber ich würde es absolut lieben. Ich bin ein Rennfahrer, ich würde gerne überall antreten."

Derzeit ist nicht geplant, dass Newgarden, der zusammen mit Dane Cameron, Matt Campbell und Felipe Nasr das größte Sportwagenrennen der USA gewann, in Le Mans antritt. Stattdessen kämpft er für das Team von Roger Penske um seinen dritten Titel in der IndyCar-Serie. Dennoch hofft der 33-Jährige auf seine Chance in Frankreich: "Ja, es wäre toll, eines Tages nach Le Mans zu kommen und zu versuchen zu gewinnen.

"Das ist wahrscheinlich eines der coolsten Programme der Welt, an dem man teilnehmen kann", weiß Newgarden, der in Daytona erst sein zweites Rennen im Porsche 963 bestritt. An der Seite der Penske-Stammfahrer war der US-Amerikaner allerdings nur als "Verstärkung" im Einsatz.

"Um ehrlich zu sein, ist es mir ein bisschen unangenehm, weil ich das Gefühl habe, dass ich nur mit dieser wirklich großartigen Gruppe von Leuten zusammen bin, die am Ende ein Rennen gewonnen haben", scherzt er. "Und ich war in vielerlei Hinsicht nur zufällig dabei."

"Könnte weinen, wenn ich daran denke"

"Dieser Sieg gehört einer großartigen Gruppe von Menschen im Motorsport, Porsche und Penske Motorsports, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Deutschland. Porsche ist eine ikonische Marke und das Team Penske ein ikonisches Team, beide verbindet ein tiefes Erbe, und sie haben diesen Sieg verdient."

Josef Newgarden unterstützte das Penske-Trio Foto: Motorsport Images

Für Newgarden, der seit 2012 in der amerikanischen IndyCar-Serie fährt, ist das Rennen mit Teamkollegen etwas Ungewohntes. "Ich fühle mich geehrt, dass ich hier sein durfte. Ich habe das Auto nicht zu Schrott gefahren. Genau so fühle ich mich. Ich bin so stolz auf diese Jungs. Es ist ein sehr unangenehmes Gefühl, ein Rennfahrer in dieser Situation zu sein. Ich bin das nicht gewöhnt."

"Ich bin die letzten 12 Jahre im Formelauto gefahren, und in diesem Sport ist man in vielerlei Hinsicht sehr auf sich selbst konzentriert, und hier habe ich das Gefühl, eine Familie zu haben, auf die ich wirklich stolz bin", freut sich Newgarden. "So fühlte ich mich auch am Ende des Rennens. Ich könnte weinen, wenn ich daran denke. Es ist ziemlich cool."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.