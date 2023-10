Erster Test für Romain Grosjean im Lamborghini SC63 LMDh

Nach einer mehrwöchigen Unterbrechung aufgrund eines schweren Unfalls hat Lamborghini in dieser Woche gemeinsam mit dem Einsatzteam Iron Lynx das Testprogramm mit dem LMDh-Fahrzeug SC63 wieder aufgenommen. Bei den Testfahrten, die von Dienstag bis Donnerstag auf der Rennstrecke im südspanischen Almeria stattfanden, spulten Romain Grosjean und Andrea Calderelli nach Angaben des Teams rund 2.000 Kilometer ab.

Für Grosjean war es der erste Test im Lamborghini SC63. Die ersten Testfahrten im Sommer in Imola und Le Castellet hatte der ehemalige Formel-1-Pilot wegen seines Engagements in der IndyCar-Serie verpasst.

Für Lamborghini war es laut Iron-Lynx-Teamchef "der erste richtige Test" nach der Pause seit August. Damals war DTM-Pilot Mirko Bortolotti bei Testfahrten in Le Castellet schwer verunglückt. Dabei wurde das bisher einzige Chassis des SC63 beschädigt. Einen für September geplanten Test in Spa-Francorchamps hatte Lamborghini daraufhin abgesagt. In Almeria kam ein neues Chassis zum Einsatz.

Lamborghini trotz Unfalls weiter im Zeitplan

Piccini spielte die Auswirkungen des Unfalls auf die Entwicklung des SC63 herunter und wies darauf hin, dass es in der Zwischenzeit "einige Einsätze auf kleineren Strecken in Italien" gegeben habe.

"Solche Dinge passieren im Rennsport, man muss damit umgehen und weitermachen", sagt er der englischsprachigen Ausgabe von Motorsport.com. "Wir mussten unser Programm zwischen den USA und Europa ein wenig anpassen." Lamborghini will 2024 mit dem SC63 sowohl in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) als auch in der IMSA-Serie antreten.

Auf die Frage, ob er sich Sorgen mache, dass die Entwicklung nun hinter dem Zeitplan liege, antwortet er: "Bei einem so großen und komplizierten Programm gibt es immer Sorgen, ich würde nicht sagen, dass sie größer sind als vorher. Natürlich wäre es besser gewesen, keine Zeit zu verlieren, aber ich denke, dass wir unseren Zeitplan einhalten können."

Bald auch erste Tests in den USA

Piccini erklärte, dass die Tests in den USA "sehr bald" beginnen werden, während parallel dazu die Tests in Europa fortgesetzt werden. "Das sollte der Plan sein, aber wir sind noch dabei, unseren Zeitplan festzulegen, während wir auf unsere Homologations-Slots warten", erklärt er. "Es ist kein einfacher Prozess, das Auto auf zwei Seiten der Welt homologieren zu lassen."

Seinen ersten Renneinsatz soll der Lamborghini SC63 im März 2024 beim Saisonauftakt der WEC in Katar haben. Ein Start bei den 24 Stunden von Daytona im Januar ist nicht geplant.

Mit Bildmaterial von Lamborghini Squadra Corse.