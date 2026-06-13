F1 2026 vs. Hypercar: Welche Kategorie für den Fahrer komplizierter ist

Energiemanagement, aktive Aerodynamik und eine immer weiter steigende Anzahl an Systemmodi: Die Formel-1-Autos der Generation 2026 gelten schon jetzt als extrem komplex zu fahren. Diese Arbeitsbelastung erinnert stark an das, was die Piloten aus der Hypercar-Klasse der FIA WEC kennen. Doch welche der beiden Kategorien stellt hinter dem Lenkrad tatsächlich die größere Herausforderung dar?

Seit die neuen Boliden für 2026 in dieser Saison auf der Strecke sind, gibt es von den Fahrern ein fast einstimmiges Feedback: Die Autos fordern ihren Piloten enorm viel ab.

Neben dem intensiven Management der elektrischen Energie, der aktiven Aerodynamik und den unzähligen Modi am Lenkrad muss in jeder Phase einer Runde das absolute Maximum herausgeholt werden. Mehrere Fahrer und Ingenieure im Fahrerlager haben bereits betont, wie extrem hoch die mentale Belastung im Cockpit inzwischen ist.

Diese Beschreibung lässt unweigerlich Parallelen zur Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) aufkommen. Auch dort verfügen die Hypercars über hochkomplexe Hybridsysteme und eigene Strategien beim Energiemanagement. Entsprechend oft wird im Paddock darüber diskutiert, welches Konzept für den Fahrer schwieriger ist.

Buemi: F1 deutlich komplizierter"

"Die Formel 1, und zwar mit Abstand", legt sich Toyota-Pilot Sebastien Buemi im Gespräch mit Motorsport.com Frankreich, einer Schwesteredition von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, fest.

Der Schweizer muss es wissen: Er ist dreimaliger Le-Mans-Sieger, seit 2012 WEC-Werksfahrer bei Toyota und gleichzeitig als Entwicklungsfahrer für Red Bull aktiv. In dieser Rolle hat er bereits unzählige Simulatorstunden mit den 2026er-Formel-1-Autos absolviert.

"Die Formel 1 ist viel näher an der Formel E oder an dem dran, was früher die LMP1-Autos waren. Hier bei den Hypercars haben wir so etwas nicht."

Buemi erklärt die technischen Unterschiede im Detail: "Hier hast du ab 190 km/h einen Allradantrieb und so viel Benzin, wie du willst. Man betreibt zwar ab und zu etwas Energiemanagement, wenn man einen Stint um eine Runde verlängern möchte, aber im Grunde gibt es da nicht viel zu verwalten. In der Formel 1 ist es jetzt viel komplizierter geworden. Das Fahren dort ähnelt eher der Formel E."

Zwei völlig unterschiedliche Philosophien

Theo Pourchaire, der in der WEC den Peugeot 9X8 #94 steuert, und parallel als Entwicklungsfahrer für Mercedes im Formel-1-Simulator sitzt, wählt eine etwas nuanciertere Sichtweise. Er sieht zwei komplett unterschiedliche Philosophien, vor allem bei der Leistungsentfaltung und beim Beschleunigen.

"Es ist ganz anders, weil die Formel-1-Autos jetzt ein System haben, das direkt zu Beginn der Beschleunigungsphase extrem viel Energie freisetzt", so der Franzose gegenüber Motorsport.com Frankreich. "Da ist enorm viel Leistung im Spiel. In dem Moment, in dem du das Gaspedal berührst, kommen rund 1.000 PS an - und das auf nur zwei angetriebenen Rädern."

Beim Hypercar nach LMH-Regularien schaltet sich das Hybridsystem erst ab einer Geschwindigkeit von 190 km/h dazu. "Deshalb ist es etwas anders", so Pourchaire weiter. "Es ist ruhiger, es gibt insgesamt weniger Leistung und diese Autos sind darauf ausgelegt, 24 Stunden lang durchzufahren. In der Formel 1 spürt man extrem, wie nervös die Autos sind, besonders die neuen. Sie reagieren beim Beschleunigen wahnsinnig giftig."

Art der Konzentration macht den Unterschied

Wenn es rein um die mentale Belastung geht, stimmt Pourchaire seinem Fahrerkollegen Buemi jedoch zu: "Ich würde trotzdem sagen: Formel 1. Auf Strecken wie Monaco passiert alles so unheimlich schnell. Die Kurven kommen in einem solchen Tempo auf dich zu, dass du extrem reaktionsschnell sein und dich vollkommen auf den Moment fokussieren musst."

Die Langstrecke erfordert laut Pourchaire eine völlig andere Herangehensweise. In der WEC gehe es vor allem darum, den Fokus über einen extrem großen Zeitraum aufrechtzuerhalten.

Die Rennen sind deutlich länger, und währenddessen müssen die Piloten permanent Motorenmodi verstellen, die Reifen verwalten, sich durch dichten Überholverkehr mit langsameren Klassen kämpfen und zusätzlich mit dem Einbruch der Dunkelheit in der Nacht klarkommen.

Die Formel 1 ist 2026 mental deutlich komplizierter geworden Foto: Getty Images AsiaPac

In der Formel 1 hingegen liegt der Fokus auf einer extremen, kurzzeitigen Maximalkonzentration, bei der jede Millisekunde und jeder Knopfdruck am Lenkrad absolut perfekt sitzen müssen.

Victor Martins, der für Alpine in der WEC antritt und zeitgleich als Formel-1-Simulatorfahrer für Williams im Einsatz ist, teilt diese Ansicht. Er sagt, dass die Formel 1 in Sachen Komplexität heute auf einem noch höheren Niveau liege und ein echtes Kopfzerbrechen darstelle.

Martins berichtet von seinen Erfahrungen beim Großen Preis von Kanada, wo er als Ersatzfahrer vor Ort war. Dort hatte er die Gelegenheit, den Fahrern, dem Funkverkehr und den Debriefings genau zuzuhören.

An so einem Tag möchte man morgens definitiv nicht mit Kopfschmerzen aufwachen, so Martins. Die Hypercars seien ebenfalls extrem kompliziert zu verstehen, aber die Formel 1 sei mit den aktuellen Autos noch einmal eine ganz andere Hausnummer.