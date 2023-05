Fanshop: 24h von Le Mans 2023 Jubiläums-Fanartikel verfügbar!

Das berühmteste Langstreckenrennen der Welt feiert in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum. Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans vom 07. bis 11. Juni 2023 wird als "Centennial Race" ganz im Zeichen des 100-jährigen Bestehens des Rennens stehen und so selbst Geschichte schreiben. Zur Einstimmung auf den Langstrecken-Klassiker gibt es jetzt im Motorsport-Total.com-Fanshop neue Fanartikel der offiziellen 24h-Le-Mans-Kollektion zu kaufen.

Original Fanbekleidung der 24h von Le Mans 2023 des Automobile Club de L'Ouest

Bestseller in unserem Shop sind die Shirts. Zum Jubiläum gibt es ein spezielles Centennial Poloshirt in dunkelblau aus hochwertiger Baumwolle. Es ist auf der Vorderseite mit einem Aufnäher bestickt, der das Logo zum hundertjährigem Jubiläum des 24h-Rennen von Le Mans zeigt. Auf der Rückseite ist das 24h Le Mans Logo in der Jubiläumsfarbe Gold gestickt. Der Kragen ist mit einer Dreier-Knopfleiste versehen.

Passend dazu gibt es beispielsweise die Weekender Tasche Andre in schwarz aus hochwertigem Schafsleder. Die mit vielen Details versehene Tasche ist im 24h-Le-Mans-Logo-Design gearbeitet. Neben dem Handgriff ist eine abnehmbare Umhängeschlaufe vorhanden. Die Reisetasche hat ein Außenformat von ca. 45 x 54 x 24 cm.

Das Le Mans Poloshirt Centennial, dazu passend die Weekender Tasche Andre und die Geldbörse Chenard mit Le-Mans-Logo Foto: COLOGNE First Trade GmbH Geldbörse Chenard in schwarz aus hochwertigem Schafsleder mit Applikationen in weiß und braun. Die gefaltete Brieftasche ist im Format 12 x 8,5 cm gefertigt und beinhaltet, neben den Geldfächern für Münzen und Scheine, weitere Fächer für z.B. Kredit- oder Vesitenkarten.

Lederjacken & Legendäre Autos als Modell

Absolutes Highlight der Le-Mans-Kollektion im Motorsport-Total.com-Fanshop sind die in schwarz und die in "gulf-blau".

Für welche der beiden Jacken sie sich auch immer sich entscheiden, Material und Verarbeitung werden Ihnen lange Freude bereiten. Die aus hochwertigem Schafsleder gefertigten Jacken sind auf der Vorderseite und den Ärmeln mit mehreren 24h Le Mans Vintage Aufnähern bestickt. Die Jacken mit aufwendigem Innenfutter sind eng geschnitten und schmiegen sich angenehm an den Körper.

Übrigens: zur 24h-Rennen Le Mans Kollektion gehören, neben Jacken, noch weitere Produkte wie Poloshirts, Sweatshirts, Caps und diverse Accessoires.

Unter anderem in unserem Shop: Die Lederjacke Shadow in schwarz aus hochwertigem Schafsleder, das offizielle Buch zum 100-jährigen Jubiläum, der Le Mans Teddybär Centennial und der legendäre Ford GT40 MK II von 1966 als Modell Foto: COLOGNE First Trade GmbH Rothmans-Porsche 956 LH #1, Sieger der 24h LeMans 1982 im Maßstab 1:12? Beim 24h-Rennen von Le Mans 1982 ging das Rothmans Porsche Team mit dem Porsche 956 an den Start. Unter der Startnummer 1 schafften es die Fahrer Jacky Ickx und Derek Bell auf den 1. Platz des Gesamtklassements. Für Jacky Ickx war es der insgesamt sechste Erfolg beim traditionsreichen LeMans Rennen.

Auch im Sortiment: der Ford GT40 MK II #3 von 1966 im Maßstab 1:43. Kenner wissen, dass das Jahr 1966 in die Geschichte einging, weil das Team Shelby-American Inc. die jahrelange Ferrari-Dominanz brechen und die Plätze 1-3 des Gesamtklassements des 24h-Rennens von Le Mans belegen konnte.

Wo kann man 24h-Le-Mans Merch kaufen?

In unserem Le-Mans-Fanshop ist für jeden etwas dabei Foto: COLOGNE First Trade GmbH bieten wir LeMans-Merchandise für Erwachsene und Kinder an. Bei uns finden Sie alle offiziellen Caps, Shirts oder Jacken zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans.

Darüber hinaus umfasst unsere Merchandising-Kollektion neben Motorsport-Bekleidung auch exklusive Sammlerstücke wie:

- Motorsport-Miniaturen wie Rennhelme, Modellautos, Straßenfahrzeuge oder Figuren

- Motorsport-Kunstdrucke der Edition Paddock Legends und Motorsport-Gemälde von Armin Flossdorf

- Motorsport-Poster, Motorsport-Bücher und die JMD Kollektion von Jens Munser, den bekannten Helmdesigner

- Accessoires wie Rucksäcke, Tassen oder Schlüsselanhänger

Wenn Sie also 24-Stunden-Le-Mans-Fanartikel online kaufen möchten, sind Sie bei uns genau richtig!

