Ferrari präsentiert 499P für die WEC 2026: Mission Titelverteidigung gestartet

Im prestigeträchtigen Museo Enzo Ferrari in Modena hat Ferrari am 25. Februar das Design des 499P für die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) 2026 enthüllt. Nach dem Gewinn der Fahrer- und Konstrukteurstitel im vergangenen Jahr tritt die Mannschaft aus Maranello in der neuen Saison als Gejagter an.

Trotz des Erfolges verzichtet Ferrari auf die Startnummer 1 und setzt weiterhin auf die bewährten Nummern 50 und 51 für die unveränderten Fahrerkader. Die Titelverteidiger James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi pilotieren weiter die #51, im Cockpit der #50 wechseln sich Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen ab.

Das optische Erscheinungsbild des Hypercars wurde für 2026 weiterentwickelt. Anstelle des matten Lacks der Vorsaison erstrahlt der 499P nun in einem glänzenden "Rosso Scuderia", analog zum aktuellen Formel-1-Boliden SF-26.

Akzente in Modena-Gelb bleiben als Hommage an den legendären 312 P erhalten, wurden jedoch aerodynamischer in das Gesamtdesign integriert. Als besonderes Merkmal tragen die Fahrzeuge der amtierenden Champions nun Lorbeerkranz-Symbole der FIA an der Karosserie und der Windschutzscheibe.

Technische Neukalibrierung durch Windkanal-Vorgaben

Technisch setzt Ferrari auf Kontinuität und verzichtet vorerst auf den Einsatz weiterer "Joker-Updates". Dennoch mussten die Ingenieure unter der Leitung von Ferdinando Cannizzo Hand anlegen. Grund dafür ist eine Neu-Homologation aller LMH- und LMDh-Fahrzeuge im WindShear-Windkanal in den USA, um die Balance of Performance (BoP) präziser zu gestalten.

"Das führte zu einer Neupositionierung des 499P innerhalb des Performance-Fensters", erklärt Cannizzo. "Wir mussten die aerodynamische Zuordnung neu kalibrieren und uns auf den Unterboden konzentrieren, um die vorgeschriebenen Ziele für Luftwiderstand und Abtrieb zu erreichen."

Zudem sorgen neue Michelin-Reifen für zusätzliche Variablen. Laut Cannizzo müsse man die Korrelation zwischen Windkanal und Strecke sowie die Abstimmung auf die neuen Mischungen erst noch vollständig verstehen.

Diese Ziele hat das Team für 2026

Antonello Coletta, Chef der Ferrari-Langstreckenabteilung, gibt die Richtung für die Saison 2026 vor: "Unser Ziel ist es, die 2025 errungene Führung zu verteidigen. Das wird nicht einfach, da die Konkurrenz immer stärker wird und viele Rivalen mit aktualisierten Autos antreten. Wir glauben jedoch, dass der 499P konkurrenzfähig genug ist, um auf höchstem Niveau zu kämpfen."

Ferrari-Präsentation für die WEC-Saison 2026 Foto: Ferrari

Auch die Fahrer blicken mit Respekt auf die kommende Saison. Fuoco betont die Wichtigkeit der Konstanz: "Bei acht Rennen im Kalender wird es entscheidend sein, bei jedem Event so viele Punkte wie möglich zu sammeln und Fehler zu minimieren." Teamkollege Molina sieht besonders die 24 Stunden von Le Mans aufgrund der doppelten Punktvergabe als Schlüsselerlebnis für die Meisterschaft.

Weltmeister Pier Guidi warnt indes vor zu hoher Erwartungshaltung: "Einen Titel zu verteidigen ist immer schwieriger, als ihn zum ersten Mal zu gewinnen. Wir sind uns voll bewusst, dass jeder wieder bei null Punkten anfängt." Calado ergänzt, dass man trotz des Titels 2025 einige Fehler gemacht habe, die es 2026 abzustellen gilt, um die Konstanz über die gesamte Saison zu wahren.

Die WEC-Saison 2026 startet am 28. März mit den 1.812 Kilometern von Katar. Zuvor finden am 22. und 24. März auf dem Lusail International Circuit die Prolog genannten offiziellen Testfahrten statt.