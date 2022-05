Franck Perera mit großen Zielen: "Le Mans mit Lamborghini natürlich!"

Audio-Player laden

"Le Mans mit Lamborghini natürlich", sagt Franck Perera über die Ziele, die er in seiner Motorsport-Karriere noch hat. Der Franzose ist seit 2018 Werksfahrer bei Lamborghini und startet für Emil Frey im ADAC GT Masters. Erst kürzlich hat die italienische Marke die Entwicklung eines LMDh-Boliden angekündigt, der ab der Saison 2024 bei den großen Langstrecken-Rennen eingesetzt werden soll.

Auf dieses Programm hat es Perera bereits abgesehen: "Natürlich. Wenn man sich meine Fähigkeiten anschaut: Ich bin so viele Jahre im Formelsport unterwegs gewesen, daher habe ich die nötige Erfahrung. Ich war Formel-1-Testfahrer und so weiter. Sicher habe ich das irgendwo im Kopf. Aber ich weiß nicht. Im Moment weiß ich ehrlich gesagt nicht, welche Ziele Lamborghini hat."

Perera, der im Laufe seiner Karriere viele Höhen sowie Tiefen erlebt hat und sogar kurz vor dem Rücktritt stand, konzentriert sich erst einmal auf das Hier und Jetzt: "Für mich ist es wichtig, einfach so weiterzumachen. Ich versuche immer, mich jeden Tag zu verbessern. Man kann sich immer verbessern. Man kann nicht sagen: Jetzt ist man am besten. Das ist also mein erstes Ziel."

Dennoch blickt er auch in seine Zukunft, in der er noch "viele Dinge" machen möchte. "Und es gibt ein paar Rennen die ich gerne mal ausprobieren möchte", sagt er. "Ich war noch nie in Bathurst. Aber ich mag, was ich in meinem Leben mache, und das ist mein Hauptziel. Einfach weiter genießen, ans Limit pushen und so lange wie möglich auf diesem Level zu bleiben."

Aufgrund der LMDh-Zusage von Lamborghini juckt es dem 38-Jährigen aber mächtig unter den Fingernägeln: "Ich habe auch viele Jahre im GT-Rennsport verbracht. Ich glaube, da bin ich jetzt einer der Top-Fahrer. Und das ist für mich wichtig. Wenn ich jünger wäre, dann würde ich sicherlich sagen, ich möchte in irgendeine Richtung pushen. Aber der GT-Rennsport ist wichtig für Lambo, jetzt, aber auch in Zukunft. Es wird sie auch in Le Mans geben."

Der erfahrene Franzose hat ein Auge auf das LMDh-Programm geworfen Foto: Alexander Trienitz

"Wir haben den Erfolg [der Klasse] schon in der IMSA gesehen", sagt er. "Zum Glück haben sie es jetzt geändert. Das hätten sie schon ein bisschen früher machen können. Das ist natürlich großartig und natürlich werden da viele Autos dabei sein. Es ist gut, dass sich das ändert. Wenn sich die Gelegenheit weiter ergibt ... Ich mag GT3, jeder kennt das Level der Klasse ist in so vielen Serien einfach verrückt."

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.