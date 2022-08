Fünf-Tages-Test für BMW M Hybrid V8 LMDh in Barcelona

Audio-Player laden

Eine komplette Arbeitswoche hat BMW auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya zugebracht. Von Montag bis Freitag testete der M Hybrid V8 auf der Grand-Prix-Strecke vor den Toren der Millionenmetropole.

Sheldon van der Linde, Augusto Farfus, Marco Wittmann und Nick Yelloly teilten die Testarbeit unter sich auf. Sie fuhren dabei bei allen Bedingungen, denn während der Woche kam es zu heftigen Unwettern im Osten der iberischen Halbinsel.

BMW zufolge galten die fünf Tage Funktionstests der verschiedenen Systeme, Performancearbeiten und dem Abstellen kleinerer technischer Kinderkrankheiten. Wie viele Kilometer der Bolide seit seinem Shakedown in Varano de Melegari (die Hausstrecke von Chassispartner Dallara) Ende Juli absolviert hat, wird nicht verraten.

Laut 'Sportscar365' ist BMW nach dem Shakedown in Varano bei Parma ins ähnlich klingende, aber 140 Kilometer entfernte, südlich von Mailand gelegene Autodromo di Vairano für weitere Testfahrten gegangen.

Dabei sollen auch die BMW-Junioren Dan Harper, Max Hesse und Neil Verhagen zum Einsatz gekommen sein. Als achter Fahrer hat Connor de Phillippi beim Shakedown ins Lenkrad gegriffen.

BMW befindet sich in einem eiligen Testprogramm, denn das Testchassis wird bald in die USA verschifft, damit sich das Einsatzteam Rahal Letterman Lanigan (RLL) auf seinen Einsatz in der GTP-Klasse der IMSA Sportscar Championship 2023 konzentrieren kann.

Ab 2024 wird der Bolide dann auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) eingesetzt werden. Diese Einsätze wird das Team WRT vornehmen.

Mit Bildmaterial von BMW.