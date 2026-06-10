Genesis gibt Sorgen vor Le Mans zu: Noch kein 24-Stunden-Dauerlauf

Die Zeichen beim Test sahen positiv aus, doch Genesis macht sich beim Debüt bei den 24 Stunden von Le Mans (hier im Fernsehen und Livestream) nichts vor. Teamchef Cyril Abiteboul räumt ein, dass beim GMR-001 noch einige Fragezeichen bestehen. Vor allem: Das Team hat bislang keinen vollständigen 24-Stunden-Dauertest absolviert.

Der Saisonstart verlief äußerst positiv. Mit Platz acht beim 6-Stunden-Rennen von Spa sammelte der Genesis #17 (Lotterer/Derani/Jaubert) erstmals WM-Punkte - wesentlich früher als es zu erwarten war. Gleichzeitig hatte das neue Hypercar-Programm aber auch mit den typischen Kinderkrankheiten eines Neufahrzeugs zu kämpfen.

"Wir besteigen den Mount Everest im Grunde ziemlich früh", scherzt Teamchef Cyril Abiteboul. "Mir wäre es lieber gewesen, Le Mans würde erst im Oktober oder November stattfinden. Dann würde ich mich deutlich wohler fühlen. Aber so ist es nun einmal." Das abgesagt Katar-Rennen über zehn Stunden war alles andere als förderlich.

Abiteboul is trotz des eigentlich exzellenten Programmstarts nicht gänzlich zufrieden: "Es gibt viele positive Aspekte aus den ersten Rennen. Aber wir haben noch Arbeit vor uns, insbesondere bei der Zuverlässigkeit. In den ersten beiden Rennen hatten wir Probleme, die uns für längere Zeit in die Garage gezwungen haben."

"Deshalb sorgt ein 24-Stunden-Rennen natürlich für zusätzlichen Stress. Wir hatten schlicht nicht viel Zeit, uns darauf vorzubereiten."

Probleme bekannt, aber schwer zu validieren

Laut Abiteboul sind die Zuverlässigkeitsprobleme aus Imola und Spa inzwischen klar identifiziert, und mögliche Lösungen wurden bereits entwickelt. Die Herausforderung besteht nun darin, diese Maßnahmen ausreichend zu testen.

"Diese Probleme sind schon seit einiger Zeit bekannt. Leider dauern manche Dinge einfach länger, bis sie behoben sind. Vor allem, weil es sehr kompliziert ist, Lösungen über einen kompletten 24-Stunden-Lauf zu validieren. Das kostet enorm viel Zeit", erklärt der Franzose.

"Außerdem ist das eine der Schwächen unseres Programms: Wir verfügen nur über begrenzte Entwicklungskapazitäten und Prüfstände, auf denen wir solche Dauerläufe simulieren können. Unser wichtigstes Werkzeug zur Prüfung bleibt deshalb die Rennstrecke."

"Und Ausdauertests lassen sich nicht beliebig oft organisieren. Es gibt strenge Testbeschränkungen. Hinzu kommt die Logistik. Unsere Saison begann relativ spät, und sobald sie läuft, folgt ein Termin auf den nächsten."

"Es gibt einige Bereiche am Auto, die uns Sorgen bereiten. Es sind nicht viele, und wir kennen sie sehr genau. Wir wissen, wo die Probleme liegen und was wir dagegen tun müssen. Entscheidend wird sein, möglichst schnell und effizient darauf zu reagieren."

Deshalb will das Team in den Trainings sogenannte "Risiko-Teile" verbauen, also Alt-Teile, die an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gebracht werden sollen. "Wir sind immer noch in dem Prozess, in dem wir Kilometer auf bestimmten Teilen des Autos anhäufen wollen, von denen wir wissen, dass sie ein Risiko darstellen." Für das Rennen werden dann selbstverständlich ausschließlich Neuteile verwendet.

Noch keine 24 Stunden am Stück gefahren

Abiteboul bestätigt, dass Genesis mit dem GMR-001 bislang noch nie 24 Stunden am Stück gefahren ist. Das bedeutet: Das Hypercar wird diese Belastung erstmals unter Rennbedingungen in Le Mans erleben.

"Zwischen Imola und Le Mans konnten wir einen Endurance-Test in Le Castellet absolvieren", erklärt er. "Aber wir haben keinen kompletten 24-Stunden-Test geschafft, weil wir Fahrzeit verloren haben. Deshalb sind wir auch am Sonntag beim Testtag weiterhin mit stark beanspruchten Komponenten gefahren. Wir wollten zusätzliche Kilometer sammeln und sehen, wo wir stehen."

"Am Testtag sind keine neuen Probleme aufgetreten. Allerdings hatten wir bekannte Schwierigkeiten, für die wir bereits Abhilfe entwickelt haben. Das Problem ist wieder, dass wir nicht genügend Möglichkeiten haben, diese Lösungen gründlich zu prüfen. Deshalb wissen wir derzeit noch nicht, ob die Probleme dadurch tatsächlich vollständig beseitigt sind."

Lernen wichtiger als Ergebnisse

Trotz aller Unsicherheiten sieht Abiteboul den ersten Le-Mans-Einsatz vor allem als wichtigen Lernprozess für das gesamte Programm.

"Wenn man 24 Stunden fährt, lernt man in jedem Bereich dazu - bei den Menschen, bei der Mechanik, beim Fahrzeug, bei der Hardware und bei der Software", sagt er. "Wir werden eine enorme Menge an Daten sammeln. Selbst am Testtag am Sonntag haben wir bereits sehr viel gelernt."

"Letztlich wollen wir vor allem, dass unsere erste Teilnahme an Le Mans so gut wie möglich verläuft. An den Zuverlässigkeitsthemen wird gearbeitet, und die Lösungen werden kommen."

Cyril Abiteboul ist trotz des gelungenen einstands nicht vollends zufrieden Foto: Nikolaz Godet

Auch performancetechnisch sieht der ehemalige Formel-1-Teamchef noch Luft nach oben: "Es geht auch darum, wie man das Drehmoment auf die Straße bringt. Und das hängt von vielen Dingen ab: vom Grip, von den Aufhängungen, vom Gesamtsystem und der Software. Und genau hier haben wir im Moment größere Einschränkungen."

"Wir sehen, dass wir die Zeit nicht unbedingt am Ende der Geraden verlieren. Es ist eher am Anfang der Geraden und bei der Traktion, die wir haben, was wiederum mit der Software und dem System zusammenhängt."

"Das ist eindeutig ein Schwerpunkt, aber nicht nur für diese Woche. Es ist wahrscheinlich die Arbeit von sechs Monaten oder sogar einem Jahr, um zu den Besten in diesem Bereich aufzuschließen."

Das sind jedoch normale Aspekte eines noch jungen Programms. Die Zielsetzung für Genesis wird sein, das Rennen zu beenden und möglichst viel zu fahren. Eine erfolgreiche Zielankunft würde in jedem Fall ein Kapitel beenden.