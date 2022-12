Glickenhaus bestätigt Hypercar-Programm für die WEC 2023

Audio-Player laden

Die Glickenhaus-Mannschaft wird auch 2023 mit einem Hypercar in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) an den Start gehen. Da bestätigte Teambesitzer James Glickenhaus am Rande der Präsentation des WEC-Rennens in Katar gegenüber der englischsprachigen Ausgabe von 'Motorsport.com'.

"Wir werden nächstes Jahr in der WEC sein, und das schlimmste Szenario ist, dass wir mit nur einem Auto zurückkehren werden", sagt Glickenhaus. "Wir hoffen, dass es mehr sein werden, obwohl wir es noch nicht genau wissen, weil alles noch im Entstehen begriffen ist."

Wer ein mögliches zweites Auto einsetzen könnte, lässt Glickenhaus noch offen. "Das könnten zwei Autos sein, die wir selbst einsetzen, oder wir arbeiten mit einem Kundenteam zusammen", so der Teambesitzer. "Aber wir sehen uns wirklich als Werksteam - auch wenn wir ein winziges Werksteam sind - denn wir fahren Rennen, um unsere Autos zu verkaufen."

Der Glickenhaus 007 LMH hatte 2021 in der WEC debütiert. In der vergangenen Saison war das Team mit dem Hypercar in Spa und bei den 24 Stunden von Le Mans als Dritter auf das Podium gefahren. Beim Rennen in Monza wäre bis zu einem Turboschaden sogar ein Sieg möglich gewesen.

Die Verstimmungen mit dem WEC-Organisator ACO sind laut Glickenhaus ausgeräumt. "Die WEC ist sich meiner Situation bewusst und weiß, wie sich die Dinge verändern", sagt er. Aus Budgetgründen hatte das Team die letzten beiden Rennen der Saison 2022 in Fuji und Bahrain ausgelassen, obwohl es sich für die gesamte Saison eingeschrieben hatte.

"Ich weiß, dass die Fans uns mögen und wir etwas zur Show beitragen", so Glickenhaus. "Wir haben uns für kleine Jungs ganz gut geschlagen, also denke ich, dass die WEC mit uns arbeiten will."

