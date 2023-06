Glickenhaus' Ergebnis bei den 24h von Le Mans 2023 "wie ein Traum"

Glickenhaus blieb bei den 24h von Le Mans nicht fehlerfrei, denn die SCG 007 LMH des Teams landeten mehrfach in der Leitplanke - oder strandeten im Kiesbett. Dennoch erkämpften sich die beiden Hypercars am Ende die Positionen sechs und sieben. Damit ist die Mannschaft von US-Milliardär James Glickenhaus zufrieden.

Luca Ciancetti, der technische Leiter für das LMH-Projekt von Glickenhaus, sprach davon, dass das Ergebnis "wie ein Traum" sei. Und das, obwohl Glickenhaus im vergangenen Jahr hinter den beiden Toyota sogar auf dem Podium landete. Allerdings war die Konkurrenz in diesem Jahr besonders stark, sodass sich das Team in Anbetracht der Ergebnisse "nicht beschweren" könne.

Der Glickenhaus-Bolide mit der Startnummer 708, pilotiert von Romain Dumas, Ryan Briscoe und Olivier Pla, erreichte nach 335 Runden den sechsten Platz, gefolgt vom Schwesterauto #709. Nathanael Berthon, Esteban Gutierrez und Franck Mailleux drehten zwei Runden weniger und landeten auf dem siebten Gesamtrang.

"Absolut glücklich über das Ergebnis!"

"Für einen kleinen Nischenhersteller wie Glickenhaus ist es ein Traum, zwischen all diesen großen Herstellern zu stehen", sagt Ciancetti gegenüber der englischsprachigen Ausgabe von 'Motorsport.com'. "Wir sind absolut glücklich über unser Ergebnis!"

Dabei hätte es für das amerikanische Team mit italienischen Wurzeln noch besser laufen können: Am Sonntagmorgen lagen beide Fahrzeuge in den Top-Sechs, als sie sich unabhängig voneinander in der Indianapolis-Kurve von der Strecke drehten und in die Leitplanken krachten. "Die Fahrer haben einige Fehler gemacht, aber so etwas passiert im Rennsport", nimmt Ciancetti die Piloten in Schutz.

Bei Glickenhaus blieben Team und Fahrer nicht fehlerfrei Foto: Motorsport Images

Glickenhaus fährt "eigenes Rennen"

"Die Zeit, die wir verloren haben, hat am Ende keinen großen Unterschied in Bezug auf unser Gesamtergebnis gemacht", glaubt Ciancetti. Das bestätigt auch Olivier Pla, der im Glickenhaus-Boliden #708 am Lenkrad drehte: "In Anbetracht der Probleme, die wir hatten, einschließlich meines Fehlers am Morgen, ist es genau das, was Jim sich erhofft hatte."

Der US-Milliardär freut sich, endlich gegen die großen Hersteller anzutreten, so Pla. Daher sei es kein Drama, dass das Ergebnis auf dem Papier etwas schlechter ausfällt als im Vorjahr. "Natürlich will man immer mehr, aber ich denke, das war so ziemlich das Maximum, das wir erreichen konnten."

"Wir haben keine Ausfälle von der Konkurrenz erwartet oder erhofft, wir wollten einfach unser Rennen fahren und sehen, was wir erreichen können", sagt Pla. "Der sechste Platz am Ende ist gut."

Weitere Co-Autoren: Gary Watkins. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.