Goodyear wird Reifenlieferant der neuen LMGT3-Klasse in der WEC

Der US-amerikanische Reifenhersteller Goodyear wird exklusiver Ausrüster der neuen LMGT3-Klasse in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), die 2024 die bisherige GTE-Klasse ablösen wird. Nachdem Goodyear die Ausschreibung des Automobil-Weltverbandes FIA gewonnen hatte, wurde die Entscheidung in dieser Woche vom Motorsport-Weltrat der FIA in einer Online-Abstimmung bestätigt.

"Wir freuen uns, einen hoch angesehenen Reifenhersteller an Bord zu haben, wenn die LMGT3-Klasse im nächsten Jahr an den Start geht", sagt Pierre Fillon, Präsident des WEC-Promoters Automobile Club de l'Ouest (ACO). "Die Teams werden von Goodyears Erfahrung bei der Lieferung von Qualitätsreifen zu wettbewerbsfähigen Kosten profitieren."

Mit dem Zuschlag als Lieferant für die LMGT3, der Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren, baut Goodyear sein Engagement in der WEC weiter aus. Seit 2021 sind die US-Amerikaner bereits alleiniger Reifenlieferant in der LMP2-Klasse der WEC sowie in der European-Le-Mans-Series (ELMS). Auch die GTE-Klasse der ELMS fährt mit Goodyear-Reifen.

"Die Reifen sind einer der Schlüsselbereiche, die sich in den kommenden Jahren weiterentwickeln werden", betont Richard Mille, Präsident der FIA-Langstrecken-Kommission. "Wir haben uns bereits vom Vorwärmen verabschiedet und werden die Anzahl der verfügbaren Reifenmischungen schrittweise reduzieren."

"Da ist es von Vorteil, einen erfahrenen Partner zu haben, der sowohl die WEC als auch die GT3-Rennen kennt. Auch die Tatsache, dass die LMGT3-Fahrzeuge auf handelsüblichen Reifen fahren werden, ist eine positive Entwicklung, die die Kosten für die Teilnehmer senken wird", so Mille weiter.

2023 ist die letzte Saison der GTE-Klasse in der WEC. Nach dem Rückzug der Hersteller Ferrari, Porsche, Aston Martin und Corvette wird die bisher in Pro und Am unterteilte Klasse in diesem Jahr als reine Am-Wertung ausgetragen.

2024 wird die GTE dann von der GT3LM abgelöst. Im Gegensatz zu den meisten anderen GT3-Serien, die sich als Kundensport verstehen, soll die GT3LM auch für Hersteller attraktiv sein. Diese erhalten die Möglichkeit, das Karosserie-Design ihrer Fahrzeuge zu modifizieren.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.