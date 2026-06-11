Hyperpole 24h Le Mans 2026: Aitken zertrümmert BMW-Traum

Zweite Hyperpole in Folge bei den 24 Stunden von Le Mans für Jack Aitken: Der Brite stellte den Cadillac #38 (Bamber/Bourdais/Aitken; 1.) auf die Poleposition. Er schlug in 3:22.559 Minuten den lange führenden Dries Vanthoor im BMW #15 (Magnussen/Marciello/D. Vanthoor; 2.) um 0,005 Sekunden! (Ergebnis)

Seite neu laden! Ein ausführlicher Bericht zur Hypercar-Hyperpole-2 folgt in Kürze an dieser Stelle.

In der Hyperpole 1 mussten fünf Fahrzeuge ausscheiden. Im ersten Schlagabtausch taten sich vor allem die LMH-Boliden schwer, den nötigen Grip aufzubauen. In der entscheidenden Runde verhaute Ryo Hirakawa im Toyota #8 (Buemi/Hartley/Hirakawa; 15.) den ersten Sektor und brach die Runde ab. Teamkollege Kamui Kobayashi überfuhr im Toyota #7 (Conway/Kobayashi/de Vries; 14.) die Tracklimits und bekam die Runde aberkannt.

Richtig hin bekamen es Antonio Giovinazzi und Marco Sörensen, die sich als einzige LMH-Piloten qualifizierten. Die jeweiligen Schwesterfahrzeuge schieden aus. Der einzige LMDh, der die Segel nach der Hyperpole 1 streichen musste, war Jules Gounon im Alpine #36 (Makowiecki/Gounon/Martins; 13.). Er wurde ausgerechnet von Teamkollege Charles Milesi blockiert, nachdem dieser in der Goodyear-Schikane geradeaus gefahren war.

LMP2: Polezeit mehr als zwei Sekunden schneller als 2025

Esteban Masson setzte sich im Forestier-Panis-Oreca #29 (Rousset/Masson/Gray; 1. LMP2) in der Hyperpole 2 in 3:32.855 Minuten durch. Die Zeit von 3:32.855 Minuten schlägt Mathias Beches Pole aus dem Vorjahr um ganze 2,207 Sekunden. Selbst die schnellste Zeit der Hyperpole 1 des Jahres 2025 von Nick Yelloly, die schneller war als die spätere Polezeit, unterbat der Franzose um 1,802 Sekunden.

Job van Uitert stellte den Idec-Oreca #28 (Lafargue/Rinicella/van Uitert; 2. LMP2) ebenfalls in die erste Reihe mit 0,387 Sekunden Rückstand. Alle zehn LMP2-Boliden blieben unter der Polezeit des Vorjahres.

In der ersten Hyperpole-Session, als auch hier fünf Fahrzeuge ausschieden, gab es einen Abflug zu verzeichnen: Theodor Jensen, der im CLX-Oreca #37 (Closmenil/Aguilera/T. Jensen; 14. LMP2) bereits im ersten Freien Training für den ersten Abflug der Rennwoche gesorgt hatte, drehte sich in der zweiten Hunaudieres-Bremsschikane raus und schlug in die Leitplanke ein.

Trotzdem wurde CLX Motorsport nicht Letzter, da Kakunoshin Ohta es im Proton-Oreca #9 (Ried/Ohta/King; 15. LMP2) fertigbrachte, dass ihm alle schnellen Runden wegen Tracklimits gestrichen wurden. Die Startposition ist für das Rennen auch in dieser Klasse natürlich kaum von Bedeutung, sofern es in der Startrunde nicht zu Unfällen kommt.

LMGT3: Drudi fährt erneut auf Pole

Mattia Drudi wurde in der LMGT3-Hyperpole zum Wiederholungstäter. Wie schon im Vorjahr stellte er den Heart-of-Racing-Aston-Martin #27 (James/Robichon/Drudi; 1. LMGT3) auf Pole und fuhr in 3:52.433 Minuten fast eine Sekunde Vorsprung auf den Rest des Feldes heraus. Damit war er noch einmal 0,356 Sekunden schneller als bei seiner Polerunde im Vorjahr.

Alessio Rovera kam mit dem AF-Corse-Ferrari #21 (Heriau/Mann/Rovera) auf den zweiten Platz, gefolgt von den beiden ASP-Lexus. Ebenfalls einträchtig nebeneinander stehen die beiden WRT-BMW in der dritten Startreihe.

In der Hyperpole 1 legte Francesco Castellacci im AF-Corse-Ferrari #54 (Flohr/Castellacci/Rigon; 14. LMGT3) einen spektakulären Dreher ausgangs der Esses hin. Wie durch ein Wunder schlug der Ferrari 296 GT3 nicht ein, nach dem Dreher verpasste der Italiener aber den Einzug in die Hyperpole 2. Außerdem dürfte der Reifensatz komplett hinüber sein.

Der Donnerstag endet mit einem einstündigen Nachttraining ab 23 Uhr bis Mitternacht.