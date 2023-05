In der Le-Mans-Woche: Alpine präsentiert LMDh-Bolide für die WEC 2024

Am Mittwoch kommender Woche, dem 7. Juni, beginnt der offizielle Fahrbetrieb beim 100-jährigen Jubiläum der 24 Stunden von Le Mans. Am selben Tag präsentiert Alpine das Auto, mit dem man 2024 in die Hypercar-Klasse der Langstrecken-WM (WEC) zurückkehren wird. Es handelt sich um einen LMDh-Boliden mit der Typenbezeichnung Alpine A110 R Le Mans.

Der A110 R Le Mans wird im Hause Alpine der Nachfolger des A480, mit dem man in den WEC-Saisons 2021 und 2022 bereits in der Topklasse am Start war. Eines haben beide Fahrzeuge gemeinsam: Sie basieren auf einem LMP2-Chassis von Oreca.

Kam der Alpine A480 (basierend auf dem Oreca 07) noch ohne Hybrid daher, so ändert sich das beim A110 R Le Mans, der auf Orecas neuem LMP2-Chassis basiert. Der A110 nämlich wird in der Alpine-Geschichte der erste Rennwagen mit Hybridantrieb. Bereitgestellt wird das an den Verbrennungsmotor von Alpine gekoppelte Hybridsystem von drei Firmen: Bosch, Williams und Xtrac.

Die Pläne sehen vor, dass Alpine in der WEC-Saison 2024 mit zwei Autos antritt. Als eine der Marken, die sich für den LMDh-Weg entschieden haben, trifft der französische Sportwagenhersteller auf Konkurrenz von unter anderem BMW und Lamborghini.

Diese beiden Marken plus Alpine kommen 2024 in der WEC-Topklasse zu den schon jetzt mit LMDh-Autos antretenden Marken Cadillac und Porsche hinzu. Indes haben sich fünf andere Marken nicht für LMDh entschieden, sondern für LMH: Ferrari, Glickenhaus, Peugeot, Toyota und Vanwall.

In der laufenden WEC-Saison 2023 ist Alpine zwar ebenfalls am Start, aber nicht in der Hypercar-Klasse. Stattdessen setzt man in der LMP2-Klasse zwei reinrassige Oreca 07 ein. Beginnend mit der Saison 2024 tritt man dann wieder in der Topklasse an. Die LMP2-Klasse wird Ende 2023 eingestellt.

Im Gegensatz zu den LMDh-Programmen von BMW, Cadillac und Porsche soll sich jenes von Alpine aber auf die WEC beschränken. Einsätze in der IMSA-Serie sind bei der französischen Marke nach aktuellem Stand der Dinge nicht geplant.

Mit Bildmaterial von Alpine.