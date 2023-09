Innovativer Ansatz: Kundenteams entwickeln Corvette-GT3-Modell mit

Es ist ein tiefgreifender Umbruch bei Pratt & Miller: Das bisherige Werksteam, das unter dem Namen "Corvette Racing" weltweit bekannt ist, steht vor dem Wandel zum Dienstleister. Die neue Corvette Z06 GT3.R auf Basis des C8-Modells wird ein Kundensportprojekt. Corvette Racing bleibt aber noch in der IMSA aktiv.

Deshalb geht man bei den Testfahrten mit dem Muscle Car neue Wege und bezieht die Kundenteams direkt mit ein. Zwar ist es mittlerweile üblich, ein Fahrzeug vor seinem offiziellen Debüt von Kunden testen zu lassen (man denke nur an die Renneinsätze der neuen Audi- und Porsche-GT3-Fahrzeuge), doch die Kunden direkt aktiv in die Testarbeit während der Entwicklung einzubinden, ist ein neuer Ansatz.

TF Sport, das ausgewählte Corvette-Team für die LMGT3-Klasse in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), testete die Corvette kürzlich auf dem Circuit of the Americas. Die Strecke wurde von Chip Ganassi Racing gebucht.

Das Team von Tom Ferrier war bisher eng mit Aston Martin verbunden, wechselt aber für die WEC die Marke. Der Grund dafür ist, dass Aston in der Hypercar-Kategorie nicht vertreten ist und TF Sport eine Garantie wollte, weiterhin in der WEC an den Start gehen zu können. Zwar ist das Team auch in der LMP2 aktiv, doch diese Klasse verschwindet nach 2023 aus der WEC.

Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass TF Sport mit Aston Martin außerhalb der WEC weitermacht. Hintergrund ist, dass Chevrolet im ersten Jahr nur wenige GT3-Modelle produzieren wird. Ursprünglich war geplant, 2024 ausschließlich die USA zu beliefern. Doch mit der LMGT3-Klasse in der WEC und der Perspektive Le Mans haben sich diese Pläne geändert.

Auch das kanadische AWA-Team hat bereits einen Test mit der neuen Corvette absolviert. Dieser fand auf der Road America in Elkhart Lake im Anschluss an das dortige IMSA-Rennen statt. Das bisherige LMP3-Team wird die Corvette 2024 in der IMSA SportsCar Championship einsetzen.

Der Schritt in die GT3-Welt eröffnet General Motors interessante Perspektiven, von der SRO-Meisterschaft bis hin zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Doch das ist noch Zukunftsmusik.

