Inside Ferrari: Schlaf, Essen und Fitness bei den 24h Le Mans

Für die Zuschauer sind es 24 Stunden voller Adrenalin und Nervenkitzel, wie sie nur der Circuit de La Sarthe bieten kann. Für die Teams und vor allem für die Fahrer ist es ein viel längeres und intensiveres Erlebnis.

Von Ruhezeiten bis Verpflegung: So erlebten die Fahrer des Ferrari 499P die 24 Stunden von Le Mans, den vierten Lauf zur Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) 2023, wenn sie nicht am Steuer saßen.

Schlaf

Ausgeruht zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans zu kommen, ist ein wichtiges Kriterium, ebenso die Regeneration während des Rennens. Das Bett eines jeden Fahrers ist nur wenige Meter von der Box entfernt und befindet sich im Wohnmobil der Ferrari-Crews.

"Nach mehreren Teilnahmen habe ich in diesem Jahr zum ersten Mal während des Rennens gar nicht geschlafen", sagt James Calado, Fahrer des siegreichen 499P mit der Nummer 51.

Eine andere Strategie verfolgte sein Teamkollege Alessandro Pier Guidi: "Ich habe zwar geschlafen, aber nicht mehr als vier Stunden während des gesamten Rennens. Für uns dauert der Einsatz viel länger als 24 Stunden, das muss man sich vor Augen führen: Wir wachen am Samstagmorgen auf und sind bis Sonntagabend an der Strecke beschäftigt".

Antonio Giovinazzi, der dritte Fahrer des Siegerteams, wählte eine ganz besondere Methode: "Während der 24 Stunden habe ich einige 'Mikroschlafphasen' eingelegt, kurze Ruhephasen, für die ich in den Wochen vor dem Rennen in Frankreich auf Anweisung meines Physiotherapeuten hintrainiert habe", sagt der Italiener, der mehrmals kurz die Augen schloss: am Samstagabend um 22:50 Uhr, am Sonntag um 6:10 Uhr und um 11:55 Uhr.

Der Moment, in dem sich alles auszahlte: Der Jubel kannte nach dem Le-Mans-Sieg keine Grenzen Foto: Motorsport Images

Wie kann man die Fähigkeit, schnell einzuschlafen, trainieren? "Man muss einer Routine folgen", erklärt er, "die Augen schließen, tief einatmen, den Körper spüren, wie es ihm geht. Und entspannende Musik hören, zum Beispiel den Klang tibetanischer Flöten, die ich in meinen Kopfhörern höre, wenn ich in der Pause zwischen meinen Stints bin. Ihr Klang hilft mir, mein Adrenalin zu kontrollieren."

Während eines Sportereignisses voller Pathos und Adrenalin ist es nicht leicht, in den Schlaf zu finden. Das dachte sich auch Antonio Fuoco, Fahrer des 499P mit der Startnummer 50, der in Le Mans von der Poleposition aus ins Rennen ging und Fünfter wurde.

"Ich habe nicht im wahrsten Sinne des Wortes geschlafen, aber ich habe mich ein paar Stunden ausgeruht, wenn ich die verschiedenen Pausen zusammenzähle", erinnert er sich.

Dieselbe Strategie verfolgte Nicklas Nielsen: "Ich denke, Schlaf- und Ruhemanagement ist sehr subjektiv. Ich schlafe nicht viel, wenn wir Rennen fahren, aber ich versuche, mich zwischen den einzelnen Stints zu entspannen."

"Vieles hängt davon ab, wie es auf der Strecke läuft und welche Strategie wir verfolgen: Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich nach ein paar Stunden wieder im Auto sitzen werde, kann ich nicht schlafen."

Essen

Häufige Zwischenmahlzeiten, die auf eine optimale Energiezufuhr und eine schnelle Verdauung abgestimmt sind, sind ein wichtiger Bestandteil des Rennwochenendes in Le Mans.

"Ich trinke und esse vor jedem Stint kleine Portionen", sagt Calado. "Wenn nötig, füttere ich mich auch mit Energieriegeln und Nahrungsergänzungsmitteln. Jedes Mal, wenn ich aus dem 499P aussteige, esse ich etwas: Nudeln oder einfachen Reis und ein Stück Kuchen", fügt Pier Guidi hinzu.

Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi bescherten Ferrari den ersten Le-Mans-Sieg seit 1965 Foto: Motorsport Images

In den 24 Stunden des Rennens nahm Giovinazzi sieben Snacks zu sich, ein Abendessen am Samstagabend, ein Frühstück um 3 Uhr am Sonntagmorgen und "erlaubte" sich einen einzigen Kaffee mitten in der Nacht, kurz bevor er sich wieder hinter das Steuer setzte.

"Zum Abendessen gab es 60 Gramm Reis, Hühnchen mit Rucola und 200 Gramm Parmesan, während mein typischer Snack aus 50 Gramm Bresaola, 200 Gramm Trockenfrüchten und 15 ungerösteten Mandeln besteht", sagt Giovinazzi.

"Und dann gibt es immer noch Crepes im Kühlschrank, bei denen der Boden schon vorbereitet ist. Das ist perfekt, weil man je nach Bedarf und Tageszeit entscheiden kann, ob man sie süß oder herzhaft machen will."

Aufwärmübungen

Bevor die Fahrer in den 499P steigen, bereiten sie sich nicht nur durch Gespräche mit den Ingenieuren in der Box auf technischer Ebene vor, welche Strategien zu verfolgen und welche Variablen zu berücksichtigen sind, sondern auch auf körperlicher Ebene.

Ein echtes "Warm-up", das neben isometrischen Übungen auch eine Art Gymnastik für die Augen beinhaltet, d. h. eine Übung, bei der die Fahrer ein bestimmtes Detail mit den Augen verfolgen, die vor ihnen platziert sind und in alle Richtungen schauen, um die Augenmuskeln aufzuwärmen.

Reflexe sind schließlich das A und O, wenn sich ein Fahrer wieder hinter das Steuer klemmt und von der ersten Runde an sein Bestes geben will.

Mit Bildmaterial von Rainier Ehrhardt.