James Calado: So fühlt sich der Montag nach den 24h Le Mans für die Fahrer an

Im Vorjahr hatte Ferrari-Pilot James Calado allen Grund zur Freude: Gemeinsam mit Alessandro Pier Guidi und Antonio Giovinazzi feierte der Brite 2023 den Gesamtsieg beim 24h-Rennen in Le Mans. Calado weiß deshalb genau, wie sich die Fahrer und vor allem seine siegreichen Teamkollegen Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen am Montag nach dem Rennen fühlen.

"[Man ist] für eine Woche zerstört. Nicht körperlich, sondern nur geistig. Du bist einfach nur blöd, aber ich denke, die meisten Fahrer würden das Gleiche sagen", scherzt der Ferrari-Pilot, der nach eigener Aussage erstmal nach Griechenland fliegt, um sich gemeinsam mit der Familie zu entspannen.

Ausschlafen ist am Montag nach dem Rennen "aus verschiedenen Gründen" kaum möglich, verrät Calado, der immer "wegen des ganzen Adrenalins früh wach" ist und im letzten Jahr auch noch einen frühen Heimflug gebucht hatte. "Es ist, als würdest du in zwei verschiedenen Welten leben. Man lebt in dieser Welt, und dann hat man die Realität zu Hause. Und das ist ein großer Unterschied, es ist ein Gleichgewicht zwischen den beiden."

Le-Mans-Erfolg "dringt nicht wirklich durch"

Deshalb bleibt am Sonntagabend auch nicht viel Zeit zum Feiern. "Letztes Jahr habe ich versucht, ein paar Bier mit den Jungs zu trinken, aber ich habe nur eins getrunken und war völlig fertig", erinnert sich der Le-Mans-Sieger an das Vorjahr, als mit vielen Emotionen konfrontiert wurde. "Ich war so überwältigt."

Auch am Montag nach dem Rennen konnte Calado noch nicht ganz glauben, was er am Vortag erreicht hat. Es sei "ein seltsames Gefühl" gewesen, blickt er zurück: "Es dringt nicht wirklich durch, das ist die richtige Beschreibung. Man merkt, dass man eine große Sache erreicht hat, wenn man das Rennen gewonnen hat, aber man ist immer noch in der Erholungsphase."

Stattdessen wurde Calado erst einige Tage später klar, als er "mit Familie und Freunden zu Hause feierte" und endlich auf den wohl wichtigsten Erfolg seiner Karriere anstoßen konnte, was er in Le Mans erreicht hat. "Es gab auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, dann wird einem klar, dass jemand die WEC verfolgt, und zwar ach zu Hause in Großbritannien", strahlt der Brite. "Es war sehr schön, etwas Anerkennung zu bekommen."

Diese Phase werden Fuoco, Molina und Nielsen nach ihrem Le-Mans-Triumph wohl erst in den nächsten Tag erreichen, wenn die Erholungsphase abgeschlossen ist und ihnen langsam klar wird, was ihnen am Sonntag gelungen ist.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.