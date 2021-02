James Rossiter: Jean-Eric Vergne bringt mich immer zum Lachen

Mit 37 Jahren geht James Rossiter in die Spätphase seiner Karriere. Da kommt das Engagement als Ersatzfahrer im neuen WEC-Team von Peugeot gerade recht. Nach vielen Jahren in Japan und vereinzelten Einsätzen für ByKolles Racing ist Rossiter seit 2020 zurück in Europa. Seine Erfahrung will er nun bei Peugeot einbringen.

Frage: "Was hat Sie motiviert, beim Langstrecken-Comeback von Peugeot mitzumachen?"

James Rossiter: "Le Mans ist der Traum eines jeden Fahrers, aber die Chance, mit einer so großartigen Marke und einem so großartigen Hersteller zu arbeiten, gibt es nur einmal. Ich freue mich sehr darauf, meine ganze Erfahrung in dieses Projekt einzubringen und um den Sieg in Le Mans zu kämpfen."

Frage: "Haben Sie in Ihrer Karriere schon einmal ein Erlebnis mit Ihren zukünftigen Teamkollegen geteilt? Wenn ja, welche und mit wem?"

Rossiter: "Ich habe einige schöne Momente mit Loic aus unserer Zeit als Teamkollegen in der Formel 3, aber es gibt auch viele lustige Abenteuer, die wir mit Gustavo teilen, da wir seit vielen Jahren befreundet sind."

"Jean-Eric Vergne ist ein sehr enger Freund und wir verbringen viel Zeit miteinander; er bringt mich immer zum Lachen, aber er weiß auch, wann er ernst sein muss. Wie gesagt, man muss abwarten, wie sich dieses neue Abenteuer entwickelt, denn es wird eine großartige Zeit werden!"

Frage: "Was bedeuten Langstreckensport und das 24-Stunden-Rennen von Le Mans für Sie?"

Rossiter: "Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans ist der ultimative Test für Mensch und Maschine. Die Hingabe, die das gesamte Team aufbringen muss, um für den Sieg zu kämpfen, ist unübertroffen. Es stellt die ultimative Herausforderung in unserem Sport dar."

Frage: "Wenn ich '24 Stunden von Le Mans' sage, sagen Sie?"

Rossiter: "Los geht's!"

Frage: "Welcher Motorsport-Moment in der Geschichte von Peugeot hat sich am meisten in Ihr Gedächtnis eingebrannt?"

Rossiter: "Climb Dance... Wenn Sie ihn nicht kennen, suchen Sie ihn auf YouTube und danken Sie mir 5 Minuten später!"

Frage: "Welches Auto von Peugeot würden Sie gerne einmal fahren?"

Rossiter: "Den Peugeot 405 T16 von 1988 Climb Dance."

Frage: "Was ist Ihr Lieblingsessen?"

Rossiter: "Japanische Pasta - nachdem ich so viele Jahre in Japan gelebt habe, liebe ich sie wirklich."

Frage: "Was ist die beste Mahlzeit vor einem Rennen?"

Rossiter: "Nudeln und etwas Salat."

Frage: "Was ist Ihre beste Eigenschaft?"

Rossiter: "Ein Gentleman schweigt und genießt!"

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.