Jean-Eric Vergne: "Das wird ein magisches Gefühl"

Der zweimalige Formel-E-Meister Jean-Eric Vergne gibt 2022 sein Debüt bei Peugeot. Mit dem Le-Mans-Hypercar geht es auf die Jagd nach dem Sieg beim 24-Stunden-Rennen. Im Kreuzverhör berichtet Vergne unter anderem von früheren Erinnerungen, als er erstmals mit dem Circuit de la Sarthe in Berührung kam und wie es sich anfühlen wird, als Franzose einen französischen Hersteller beim prestigeträchtigsten Rennen der Welt zu vertreten.

Frage: "Was hat Sie motiviert, beim Langstrecken-Comeback von Peugeot mitzumachen?"

Jean-Eric Vergne: "Die Geschichte von Peugeot, die Siege des Teams in Le Mans und der Ehrgeiz von Peugeot. Das Team wird sich gegenseitig unterstützen. Ich bin mir sicher, dass das Auto sehr gut sein wird, was das Wichtigste ist, wenn man um den Sieg in Le Mans kämpft. Ich denke, es wird zudem cool sein, dass Peugeot, ein französischer Autohersteller, nach Le Mans kommt und ich als französischer Fahrer im Team bin. Das wird ein ziemlich magisches Gefühl sein."

Frage: Haben Sie in Ihrer Karriere schon einmal ein Erlebnis mit Ihren zukünftigen Teamkollegen geteilt? Wenn ja, welche und mit wem?"

Vergne: "Da gibt es einige Fahrer, die ich schon ziemlich gut kenne. Das ist Loic [Duval], ein langjähriger Freund. Mikkel [Jensen] war vergangenes Jahr mein Teamkollege in Le Mans, wir haben also einige tolle Momente zusammen gehabt."

"Kevin [Magnussen] kenne ich auch aus der Formel 1, ebenso wie Paul Di Resta. 2014 in Monza habe ich ihn nicht vorbeigelassen. Er kam nach dem Rennen zu mir und war nicht sehr glücklich. Als ich Gustavo [Menezes] das erste Mal traf, gingen wir zusammen in Tokio einkaufen! Wir haben auch einen ähnlichen Freundeskreis."

Frage: Was bedeuten Ausdauer und das 24-Stunden-Rennen von Le Mans für Sie?"

Vergne: "Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans ist etwas, von dem ich immer wusste, dass ich teilnehmen wollte. Das erste Mal, dass ich in einem Monoposto gefahren bin, war in Le Mans in der Formel Campus. Ich erinnere mich, dass ich auf der riesigen Tribüne saß und mich so klein fühlte. Es war ein bisschen später, als ich mir dort mein erstes Rennen ansah, zu der Zeit war ich in der Auto Sport Academy."

"Ich erinnere mich, dass ich hin und weg war und sagte: 'Eines Tages möchte ich dieses Rennen gewinnen?. Es steht auch für die unglaublichen Momente, die man mit seinem Team teilt. Normalerweise kämpft man in Monoposto-Meisterschaften gegen seine Teamkollegen und die anderen Fahrer. In der Langstreckenmeisterschaft bringt es die Fahrer während der Saison oder während der Karriere näher zusammen ... wer weiß, wo wir in zehn Jahren sein werden! Aber dann haben wir gemeinsam ein riesiges Abenteuer gehabt. Diese Erfahrung schweißt Menschen für immer zusammen."

Frage: Wenn ich '24 Stunden von Le Mans' sage, sagen Sie?"

Vergne: "Das will ich noch oft gewinnen."

Frage: Welcher Motorsport-Moment in der Geschichte von Peugeot hat sich am meisten in Ihr Gedächtnis eingebrannt?"

Vergne: "Als Peugeot Le Mans gewonnen hat."

Frage: Welches Auto von Peugeot würden Sie gerne einmal fahren?"

Vergne: "Ich freue mich darauf, unser Hypercar zu fahren!"

Frage: Was ist Ihr Lieblingsessen?"

Vergne: "Fondue Savoyarde, auch wenn ich es nur einmal im Jahr esse!"

Frage: Was ist die beste Mahlzeit vor einem Rennen?"

Vergne: "Pasta!"

Frage: Was ist Ihre beste Eigenschaft?"

Vergne: "Ich gebe niemals auf. Ich bin knallhart."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.