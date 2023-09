Jota steht vor Deal für zweiten Porsche 963 in WEC 2024

Einsatz verdoppelt: Jota steht kurz davor, einen Deal über einen zweiten Porsche 963 zu unterschreiben. Das Fahrzeug käme in der Hypercar-Klasse der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) zum Einsatz. Ein Einsatz in der IMSA SportsCar Championship ist nicht vorgesehen.

Das Team hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass es im Jahr 2024 einen zusätzlichen 963 in der gleichen "Hertz Racing Gold"-Lackierung einsetzen möchte wie das Auto, das in diesem Jahr beim WEC-Lauf in Spa sein Debüt gegeben hat. Nun hat es verraten, dass bereits eine Bestellung für das zweite Chassis getätigt wurde.

JOTA-Chef Sam Hignett erklärt, dass das Team "gute Fortschritte" bei der Finanzierung macht, um das Auto in einem vollwertigen WEC-Programm einzusetzen. "Wir sind dabei, das kommerzielle Paket zu schnüren, das wir für den Einsatz des zweiten Autos benötigen", sagt er gegenüber Motorsport.com Global.

"Wir sind noch nicht so weit, aber wir sind zuversichtlich, dass wir es hinbekommen werden. Der Plan ist, in der nächsten Saison mit zwei Autos im Hertz Team JOTA anzutrete."

Hignett möchte sich nicht über die Besetzung des zusätzlichen Fahrzeugs äußern, obwohl er bekräftigt, dass das JOTA-Programm keine Bezahlfahrer erfordert: "Wir werden die Fahrer auf die gleiche Weise auswählen wie beim ersten Auto und haben bereits einige Namen im Kopf."

Zur Bestätigung des diesjährigen Aufgebots mit Antonio Felix da Costa, Will Stevens und Yifei Ye sagte Hignett: "Wir haben in den vergangenen drei Jahren die besten Fahrer in der LMP2-Klasse ermittelt, und wir haben drei der fünf Besten auf unserem Auto."

Der ehemalige Formel-1-Pilot Robert Kubica, der dieses Jahr mit WRT in der WEC in der LMP2-Klasse fährt, ist bekanntlich einer der Fahrer, die mit JOTA über 2024 im Gespräch sind.

JOTA könnte seinen neuen 963 im November in Empfang nehmen; Hignett rechnet damit, dass das Auto kurz nach dem WEC-Finale 2023 in Bahrain fertiggestellt wird.

Auch Proton vor Aufstockung

Auch das deutsche Proton-Team hat Ambitionen, sein Engagement mit dem 963 zu erweitern. In diesem Jahr beinhaltet das Programm einen LMDh-Boliden in der Hypercar-Klasse der WEC und einen in der IMSA-GTP-Klasse.

Ein zweites Auto in der WEC scheint im Moment am wahrscheinlichsten. Teamchef Christian Ried betonte allerdings am vergangenen Wochenende beim WEC-Lauf in Fuji, dass vor der Veröffentlichung des Kalenders der europäischen Le-Mans-Serie (ELMS) in dieser Woche noch keine Entscheidungen über die Programme für 2024 getroffen worden seien.

"Wir müssen die Kalender sehen und verstehen, wie viele Überschneidungen es gibt, bevor wir unsere Pläne machen können", sagt Ried: Sein Team ist in diesem Jahr auch in der ELMS mit einem Trio von Porsche 911 RSR-19 in der GTE und einem ORECA 07 in der LMP2 vertreten.

Proton Competition hat ebenfalls Interesse an einer Aufstockung Foto: Motorsport Images

"Der IMSA-Kalender hatte einige Überraschungen [zwei Überschneidungen zwischen IMSA GTP-Läufen und der WEC], was es sehr kompliziert macht."

Porsche hat nicht beziffert, wie viele 963-Kundenfahrzeuge es für 2024 zur Verfügung stellen wird. Thomas Laudenbach, Motorsportchef bei Porsche, erklärt: "Es geht nicht darum, die Autos zu verkaufen, sondern darum, den Service zu bieten."

"Wir könnten noch viel mehr Autos verkaufen, aber wir haben eine klare Philosophie: Wenn wir ein Auto verkaufen, wollen wir sichergehen, dass es richtig fährt, und das bedeutet, dass man die Unterstützung dahinter braucht."

Vier Autos, je zwei in der WEC und der IMSA, wurden im Laufe der Saison 2023 an Privatteams vergeben. Laudenbach sagte, dass LMDh-Fahrzeuge nicht in der Stückzahl von Gruppe-C-Boliden verkauft werden sollen. Der Porsche 956/962 war in den 1980er-Jahren ein absoluter Renner auf dem Kundenmarkt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.