Knaller: NASCAR-Next-Gen-Auto mit Hybrid zu den 24h Le Mans 2023!

2023 soll ein NASCAR-Auto bei den 24 Stunden von Le Mans an den Start gehen. Diesen kühnen Plan gaben die NASCAR, das Team Hendrick Motorsports und der Le-Mans-Veranstalter ACO (Automobile Club de l'Ouest) am Donnerstag am Rande des Saisonauftakts der Langstrecken-WM (WEC) in Sebring bekannt.

Zum Einsatz kommen soll eine modifizierte Version des Next-Gen-Autos Chevrolet Camaro ZL1, das unter anderem mit einem Hybrid-Antrieb versehen wird. Die Teilnahme soll mit einer Sonderzulassung aus der Garage 56 erfolgen. Weitere Details zur Technik des Autos oder möglichen Fahrern wurden noch nicht bekanntgegeben.

"Seit den Anfängen der NASCAR war es meinem Vater wichtig, dass wir eine sichtbare Rolle im internationalen Motorsport spielen, und es gibt keine größere Bühne als die 24 Stunden von Le Mans", sagt Jim France, CEO der NASCAR. "Wir freuen uns darauf, die Technologie des Next-Gen-Autos zu präsentieren und einen konkurrenzfähigen Beitrag zu diesem historischen Rennen zu leisten."

ACO stellt klar: Hybrid-Antrieb muss sein!

Beim Le-Mans-Veranstalter ACO rannte France mit dieser Idee offene Türen ein. "Als Jim mir erzählte, dass es in der NASCAR eine neue Generation von Autos mit einem Hybridsystem geben würde und dass er diese verrückte Idee hatte, im Jahr 2023 ein NASCAR in der Garage 56 zu starten, war ich sofort begeistert", sagt ACO-Präsident Pierre Fillon.

Zwar sind die in diesem Jahr neu eingeführten Next-Gen-Autos für den Einbau eines Hybridsystems vorbereitet, allerdings kommt dieses in der Cup-Series noch nicht zum Einsatz. In Le Mans wird es allerdings Voraussetzung für eine Teilnahme sein, wie Fillon klarstellt.

"Es muss ein Hybridsystem haben", sagt Fillon. "Garage 56 ist für ein Auto, das sich innovativer Technologie verschrieben hat; es muss etwas Innovatives sein." In der Vergangenheit waren aus der Garage 56 Fahrzeuge wie der DeltaWing oder der Nissan ZEOD RC gestartet, der als erstes Auto in der Geschichte der 24 Stunden von Le Mans eine Runde alleine mit Elektroantrieb gefahren war.

NASCAR-Meistermacher Chad Knaus soll das Projekt leiten

Neben dem Einbau des Hybrid-Systems wird das Next-Gen-Auto auch in einigen anderen Punkten modifiziert werden. So verfügen NASCAR-Autos beispielsweise nicht über Scheinwerfer, auch die Tankanlage und die Sicherheitsstandards müssen den Vorgaben von Le Mans angepasst werden.

Der skuril anmutende DeltaWing war das erste Garage-56-Projekt Foto: Highcroft

Mit Hendrick Motorsports hat NASCAR das erfolgreichste Team in der Geschichte der Cup-Serie mit an Bord geholt. Geleitet werden soll das Projekt von Chad Knaus, der bei Hendrick als Crewchief zusammen mit Jimmie Johnson sieben Meistertitel im NASCAR-Cup gewonnen hat.

"Es ist ein Privileg, an einer der wahrhaft ikonischen Veranstaltungen im Automobilsport teilzunehmen und NASCAR und Chevrolet auf der Weltbühne zu repräsentieren", sagt Teambesitzer Rick Hendrick. "Jim verdient große Anerkennung dafür, dass er die Vision für dieses Projekt hatte, und wir danken ihm, dass er unserer Organisation die Verantwortung übertragen hat"

"Auch wenn Garage 56 eine 'Klasse für sich' ist, sind wir Konkurrenten und haben die Absicht, den Fans in Le Mans ein kühnes Produkt auf die Rennstrecke zu stellen. Es ist eine Gelegenheit, die wir demütig angehen - eine, die in den nächsten 15 Monaten eine spannende Herausforderung darstellen wird - aber unser Team ist bereit", versichert Hendrick.

Weitere Co-Autoren: Gary Watkins. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.