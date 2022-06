Kompletter Zeitplan 24h Le Mans 2022: Zeiten für Trainings und Rennen

Audio-Player laden

Die 24 Stunden von Le Mans folgen auch 2022 dem neuen Konzept, das 2020 eingeführt wurde. Es gibt also nur noch ein Qualifying und dafür zahlreiche Freie Trainingssitzungen, während die Poleposition in der Hyperpole am Donnerstagabend ausgefahren wird.

Das Rahmenprogramm besteht wieder aus dem bekannten "Road to Le Mans"-Rennen des Le-Mans-Cups (LMC) für LMP3- und GT3-Fahrzeuge. Außerdem fährt die Porsche-Sprint-Challenge Frankreich und erstmals die Ligier European Series auf dem Circuit de la Sarthe. Der Fun Cup ist nicht mehr dabei.

Das sorgt auch dafür, dass am Freitag noch weniger gefahren wird als sonst. Dafür wird die Strecke inklusive Boxengasse für die Zuschauer am Nachmittag geöffnet. Das Hauptevent fährt freitags traditionell nicht, dafür gibt es die Parade im Herzen von Le Mans.

Mittwoch, 8. Juni

09:00 - 09:35 Uhr: 1. Freies Training Porsche-Sprint-Challenge Frankreich

10:05 - 10:50 Uhr: 1. Freies Training Ligier-Europaserie

11:20 - 11:55 Uhr: 2. Freies Training Porsche-Sprint-Challenge Frankreich

12:25 - 13:25 Uhr: 1. Freies Training LMC Road to Le Mans

14:00 - 17:00 Uhr: 1. Freies Training 24h Le Mans

17:30 - 18:15 Uhr: 2. Freies Training Ligier-Europaserie

19:00 - 20:00 Uhr: Qualifying 24h Le Mans

20:30 - 21:30 Uhr: 2. Freies Training LMC Road to Le Mans

22:00 - 24:00 Uhr: 2. Freies Training 24h Le Mans

Donnerstag, 9. Juni

08:50 - 09:10 Uhr: 1. Qualifying Porsche-Sprint-Challenge Frankreich

09:25 - 09:45 Uhr: 2. Qualifying Porsche-Sprint-Challenge Frankreich

10:15 - 10:35 Uhr: 1. Qualifying Ligier-Europaserie

10:50 - 11:10 Uhr: 2. Qualifying Ligier-Europaserie

12:10 - 12:30 Uhr: 1. Qualifying LMC Road to Le Mans

12:45 - 13:05 Uhr: 2. Qualifying LMC Road to Le Mans

13:35 - 14:20 Uhr: 1. Rennen Porsche-Sprint-Challenge Frankreich

15:00 - 18:00 Uhr: 3. Freies Training 24h Le Mans

18:30 - 19:25 Uhr: 1. Rennen LMC Road to Le Mans

20:00 - 20:30 Uhr: Hyperpole 24h Le Mans

22:00 - 24:00 Uhr: 4. Freies Training 24h Le Mans

Freitag, 10. Juni

09:30 - 10:15 Uhr: 2. Rennen Porsche-Sprint-Challenge Frankreich

11:10 - 12:00 Uhr: 1. Rennen Ligier-Europaserie

14:30 - 20:30 Uhr: Strecke für Zuschauer geöffnet

17:00 - 19:00 Uhr: Fahrerparade 24h Le Mans (Place de la Republique; Innenstadt)

Samstag, 11. Juni

09:00 - 09:50 Uhr: 2. Rennen Ligier-Europaserie

10:30 - 10:45 Uhr: Warm-up 24h Le Mans

11:20 - 12:15 Uhr: 2. Rennen LMC Road to Le Mans

16:00 Uhr: Rennstart 24h Le Mans

Sonntag, 12. Juni

16:00 Uhr: Zielankunft 24h Le Mans

anschließend: Siegerehrung und Pressekonferenz

Für die Fans gibt es am Dienstag, den 7. Juni einen Pitwalk mit Autogrammstunde von den Fahrern zwischen 14 und 15 Uhr. Diesem schließt sich ab 15:30 Uhr die Pitstop Challenge in der Boxengasse an. An allen Tagen stehen außerdem das Le-Mans-Museum, die Kartbahn, diverse Fan-Zonen und das Hydrogen-Village für die Zuschauer offen. Auch gibt es verschiedene Konzerte.

