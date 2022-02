Lamborghini: Entscheidung über LMDh "eine Sache von Wochen"

Audio-Player laden

Porsche geht mit seinem LMDh-Prototypen bereits auf die Rennstrecke, Audi hat sich ebenfalls zur neuen Langstrecken-Kategorie bekannt. Und bald könnte der Einstieg einer weiteren Volkswagen-Marke bevorstehen: Lamborghini wird eine Entscheidung "innerhalb von Wochen, nicht Monaten" treffen, wie Motorsportchef Giorgio Sanna im Gespräch mit 'Autosport' verrät.

"Wenn wir die Entscheidung treffen, in dieser Kategorie an den Start zu gehen, wollen wir bis 2024 bereit sein, die Uhr läuft also schnell", so Sanna weiter. "Das bedeutet, dass die Entscheidung kurz bevorsteht: Sie sollte innerhalb von Wochen getroffen werden."

Basis der Entscheidung ist, dass man bei Lamborghini Synergieeffekte nutzt und die von Porsche und Audi gelegte Basis für den eigenen Prototypen nutzt. Das Chassis soll demnach von Multimatic kommen und der LMDh-Rennwagen soll vom Twin-Turbo-V8 der Konzernschwestern angetrieben werden. Einzig die Aerodynamik des Rennwagens würden die Italiener selbst entwickeln.

Lamborghini mit LMDh? Was die Entscheidung beeinflusst

Trotzdem will der Einstieg gut überlegt sein, denn, wie Sanna gleichzeitig anmerkt: "Es ist eine wichtige Entscheidung für das Unternehmen, die größte Investition, die das Unternehmen jemals im Motorsport getätigt hat. Und es ist nicht nur eine Frage der Investition, sondern auch der Strategie, die mit der Produktlinie verbunden sein muss."

"Wenn man eine solche Entscheidung trifft, um in eine Spitzenkategorie einzusteigen, muss man das gesamte Unternehmen darauf ausrichten. Diese Art der Bewertung braucht Zeit." Diese Zeit nimmt man sich bei Lamborghini. Allerdings wurden die Pläne schon im Oktober konkreter.

Bei Lamborghini hegt man schon seit längerer Zeit Interesse an der LMDh-Klasse, und das zunächst auch unabhängig von den Konzernschwestern Porsche und Audi. 2020 evaluierte man ein Projekt in Zusammenarbeit mit Dallara, die die Basis für BMW und Cadillac liefern.

Sollte sich Lamborghini tatsächlich für einen Einstieg in die LMDh-Klasse entscheiden, würde man in der FIA Langstrecken-WM WEC und in der IMSA-Serie auf Acura, Alpine, Audi, BMW, Cadillac und Porsche treffen. Hypercars nach LMH-Regularien bauen ByKolles (Vanwall), Ferrari, Glickenhaus, Peugeot und Toyota.

