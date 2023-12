Lamborghini-Fahrer sind fix! Mortara und Cairoli komplettieren Iron-Lynx-Kader

Die sechs Lamborghini-Werksfahrer für 2024 sind fix! Edoardo Mortara und Matteo Cairoli komplettieren den Fahrerkader und werden damit Iron-Lynx-Teamkollegen von Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Romain Grosjean sowie Daniil Kwjat. Auch die Besetzungen der beiden Lamborghini SC63, von denen jeweils ein LMDh-Bolide in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und der amerikanischen IMSA-Serie startet, stehen nun endgültig fest.

Bortolotti, Mortara und Kwjat werden das Fahrer-Trio für die WEC (WEC 2024: Alle Teams im Überblick) bilden und beim Saisonauftakt in Katar Anfang März das WM-Debüt für den Lamborghini SC63 absolvieren. Caldarelli, Grosjean und Cairoli werden stattdessen in Amerika starten und in der IMSA SportsCar Championship um die Rennsiege kämpfen. Beim 24h-Rennen in Le Mans (15. bis 16. Juni 2024) werden beide Fahrzeuge an den Start gehen.

"Wir freuen uns sehr, Edoardo und Matteo in unserer Lamborghini Squadra Corse Familie willkommen zu heißen", sagt Lamborghini-Motorsportchef Giorgio Sanna. "Beide Fahrer haben viel Erfahrung und bringen nicht nur beeindruckende Geschwindigkeit und Professionalität in das LMDh-Projekt mit, sondern auch die Möglichkeit, sie strategisch in einigen der größten GT3-Rennen und Meisterschaften einzusetzen."

Heißt: Cairoli und Mortara könnten 2024 nicht nur im LMDh-Boliden starten, sondern auch im Huracan GT3. "Ich bin überglücklich, zu Lamborghini Squadra Corse zu stoßen, das mir diese unglaubliche Gelegenheit bietet, an den 24 Stunden von Le Mans und der Langstrecken-Weltmeisterschaft teilzunehmen, beides Rennen, an denen ich schon seit langem teilnehmen wollte", so Mortara.

Edoardo Mortara wird 2024 in der Langstrecken-WM starten Foto: Lamborghini bei einem privaten Test in Jerez schon einmal im Lamborghini Platz nehmen durften.

"Ich bin bereit, im nächsten Jahr mein Bestes zu geben", freut sich Cairoli. "Es ist klar, dass dies ein Traum ist, den ich seit langem verfolge, und ihn mit einer italienischen Marke als italienischer Fahrer zu verwirklichen, hat mich noch mehr motiviert. Das Ziel ist es, so viel wie möglich über das Auto für das nächste Jahr zu lernen, aber ich freue mich schon jetzt auf den Start der Saison."

Mit Bildmaterial von Lamborghini.