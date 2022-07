Le-Mans-Hypercar von Ferrari beim Test in Fiorano erstmals gesichtet

Audio-Player laden

Ferrari ist am Mittwoch (6. Juli) die ersten Runden mit dem neuen Le-Mans-Hypercar gefahren. Exklusive Spionfotos von 'Motorsport.com' zeigen den LMH-Prototypen in einer typischen Tarnfolierung auf der Hausstrecke in Fiorano bei einem Shakedown. Die Ehre, die ersten Runden mit dem neuen Auto zu fahren, wurde Alessandro Pier Guidi zu teil.

"Dies ist ein sehr aufregender Moment, der sowohl von den Menschen, die an diesem Projekt gearbeitet haben, als auch von den Ferrari-Fans sehnsüchtig erwartet wurde", sagt Antonello Coletta, der Chef der Sportwagen-Sparte von Ferrari.

"Das Ergebnis von vielen Monaten Arbeit, Planung und Simulationen anfassen zu können, gibt uns neue Energie und Motivation", so Coletta weiter. "Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben, und obwohl die Maskierung des LMH während der Tests das Volumen und das Styling des Fahrzeugs verbirgt, denke ich, dass es unbestreitbar als Ferrari zu erkennen ist."

Pier Guidis Programm bestand laut Aussagen eines Ferrari-Sprechers am Mittwochvormittag aus Systemchecks. "Das Programm war ganz normal für einen Shakedown: eine Runde, dann zurück in die Box, um alles zu überprüfen", so der Teamsprecher. "Das Auto war öfter in der Box als auf der Strecke, aber das ist ganz normal für einen ersten Test."

Laut Ferrari soll noch in diesem Monat ein "sehr intensives Entwicklungsprogramm" starten, welches der italienische Autobauer aus logistischen Gründen vor allem auf Strecken in Europa durchführen will.

Die Testfahrten sollen von Fahrern aus dem aktuellen GT-Kader von Ferrari durchgeführt werden. Neben Pier Guidi sollen auch James Calado, Nicklas Nielsen und Antonio Fuoco im Cockpit des Autos sitzen.

Mit Bildmaterial von Davide Cavazza.