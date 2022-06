LMP2-Fahrer von den 24h Le Mans 2022 ausgeschlossen: TDS findet Top-Ersatz

Audio-Player laden

LMP2-Pilot Philippe Cimadomo darf bei den 24h von Le Mans 2022 nicht mehr ins Lenkrad greifen - der 62-Jährige wurde von den Sportkommissaren für die weitere Veranstaltung ausgeschlossen! Das gab man am Donnerstagabend während des 4. Freien Trainings bekannt.

In einem entsprechenden Urteilsdokument heißt es, der Fahrer würde "nicht auf dem Niveau fahren, das für eine sichere Teilnahme am Rest der Veranstaltung erforderlich ist, insbesondere unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Rennstrecke und des Wettbewerbs in Le Mans, sowie der Besonderheiten eines LMP2-Fahrzeugs in dieser speziellen Situation."

Cimadomo, der sich den TDS-Oreca #13 mit Mathias Beche und Tijmen van der Helm teilt, verunfallte im 3. Freien Training am Donnerstagnachmittag schwer und musste danach mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Schon zuvor hatte er einen Unfall im 1. Freien Training und in der gleichen Session fast noch einen weiteren Crash verursacht.

In einer Anhörung bei den Stewards verwies TDS-Pilot Cimadomo zwar darauf, dass er zuvor schon in der ELMS LMP2-Erfahrung sammelte, die Unfälle nur kurzzeitige Aussetzer waren und er in den Le-Mans-Trainings mehr Erfahrung und Vertrauen gewann.

Ausschluss auf Empfehlung des Rennleiters

Doch das genügte nicht, um die Stewards von einer Teilnahme am Rest der Veranstaltung zu überzeugen. "Die Sportkommissare sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Verhaltensmuster vorliegt, das zum jetzigen Zeitpunkt nicht ignoriert werden kann", heißt es.

"Auf Empfehlung des Rennleiters verbieten die Sportkommissare daher Philippe Cimadomo zu seiner eigenen Sicherheit und zur Sicherheit der anderen Teilnehmer die weitere Teilnahme am Wettbewerb, gemäß der Befugnis der Sportkommissare in Art. 11.9.3.k. des Internationalen Sporting-Codes."

Formel-E-Champion und Toyota-Testfahrer Nyck de Vries ist Ersatzmann Foto: Motorsport Images

Der Ausschluss gilt allerdings nur für diese eine Veranstaltung. Cimadomos LMP2-Verpflichtungen sind davon unberührt. Fahrer und Team wurden über ihre Rechte und die geltenden Fristen in Sachen Widerspruch und Berufung informiert.

Nyck de Vries sitzt nun im Oreca #13!

TDS Racing x Vaillante hat sich trotz der Entscheidung der Sportkommissare dazu entschlossen, weiter an den 24h von Le Mans 2022 teilnehmen zu wollen - und hat am Freitagvormittag einen Ersatzfahrer für Philippe Cimadomo verkündet. Niemand Geringeres als Formel-E-Weltmeister Nyck de Vries wird für das Team nun in den Oreca #13 klettern.

De Vries wird damit erstmals in diesem Jahr in ein LMP2-Cockpit klettern, nachdem er bereits in den Vorjahren in der kleinen Prototypen-Klasse unterwegs war. Für das Racing Team Nederland holte er einen Klassensieg bei den 6h von Fuji 2019 und zwei Klassenpodien.

In diesem Jahr ist der Niederländer neben seinem Stammfahrer-Engagement für Mercedes in der Formel E auch als Testfahrer im Toyota-Hypercar unterwegs. Die Verpflichtung des 27-Jährigen bedeutet auch, dass der TDS-Oreca #13 nicht mehr in der Pro-Am-Klasse der LMP2-Kategorie antreten darf. Stattdessen rückt man in die "normale" LMP2-Klasse auf.

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.