Lob von Toyota: Leistung von Glickenhaus "bemerkenswert"

Audio-Player laden

Toyota hat die 24h von Le Mans dominiert, da die Japaner jedoch als einziges Team Hypercars mit Hybridmotoren stellte, war der Doppelsieg keine Überraschung. Dennoch lobt der Hersteller die Bemühungen von Glickenhaus. Das Team des kleinen Herstellers habe eine "bemerkenswerte" Leistung gezeigt und sei teilweise mit seinem Verbrenner-Hypercar auf Augenhöhe von Toyota gewesen.

Glickenhaus stand bei den 24h von Le Mans 2022 erstmals auf dem Gesamtpodium. Ryan Briscoe, Richard Westbrook und Franck Mailleux schafften es, den 007 LMH auf Platz drei ins Ziel zu fahren. Davor sahen die beiden Toyotas auf den Plätzen eins und zwei die Zielflagge. Obwohl Glickenhaus eine starke Leistung zeigte, war der Doppelsieg der Japaner zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Das beste Glickenhaus-Trio kam fünf Runden hinter dem Sieger-Toyota ins Ziel. Obwohl der Abstand groß war, lobte Toyota-Technikchef das Programm der Konkurrenz: "Glickenhaus lag in der Nacht ein wenig zurück, aber die Zeiten waren auf unserem Niveau. Auf freier Strecke gab es drei Autos mit 3:27.7-Runden. Was das pure Potenzial angeht, waren sie auf Augenhöhe. Ihnen fehlte wegen der Bedingungen nur die Konstanz."

Doch was macht den Unterchied zwischen Toyota und Glickenhaus eigentlich aus - abgesehen von der Motorisierung der Autos? Laut Vasselon sind die Japaner schneller in der Lage, sich an die ändernden Bedingungen anzupassen. "Sie haben aber Potenzial", so der Technikchef über die Konkurrenten. "Aufgrund des jungen Alters des Autos und der Organisation ist das bemerkenswert."

Laut Vasselon war der Abstand zwischen Toyota und Glickenhaus in der Realität nicht fünf Runden groß. Das Trio auf Platz drei musste dreimal an die Box, weshalb drei Runden verloren gegangen sind. "Der eigentliche Abstand liegt bei zwei Runden, was nicht viel ist", so der Technikchef. Toyota wird in der kommenden Saison deutlich mehr Konkurrenz erhalten, wenn weitere Hersteller in die Spitzenkategorie einsteigen.

Weitere Co-Autoren: Jamie Klein. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.