Loic Duval: Der Kreis hat sich geschlossen

Der Name Loic Duval war in der vergangenen Dekade so fest mit Audi verknüpft, dass man fast vergessen hat, dass der Franzose bereits zweimal mit einem Peugeot die 24 Stunden von Le Mans bestritten hat. Er war damals Fahrer auf dem privat eingesetzten Oreca-908. Erstmals seit 2016 findet er im kommenden Jahr beim 24-Stunden-Rennen wieder gesamtsiegfähiges Material vor. Der Franzose im Kreuzverhör.

Frage: "Was hat Sie motiviert, beim Langstrecken-Comeback von Peugeot mitzumachen?"

Loic Duval: "Als ich im Jahr 2008 zum ersten Mal in Le Mans dabei war, wurde ich ein großer Fan dieses Rennens und des Langstreckenrennsports. Ich hatte das Glück, in den Jahren 2010 und 2011 einen Peugeot in Le Mans zu fahren. Als ich mitbekam, dass Peugeot zurückkommt, wusste ich, dass dieses Comeback etwas ist, bei dem ich dabei sein möchte."

Frage: "Haben Sie in Ihrer Karriere schon einmal ein Erlebnis mit Ihren zukünftigen Teamkollegen geteilt? Wenn ja, welche und mit wem?"

Duval: "Derjenige, den ich bisher am besten kennengelernt habe, ist Jean-Eric [Vergne]. Als er noch bei der Formel 1 war und in der Schweiz lebte, kam er oft zu mir nach Hause und wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben im Winter in Chamonix zusammen trainiert. Wenn er in der Formel E Rennen fährt, schreien meine Kinder seinen Namen, wenn sie ihn im Fernsehen sehen."

Frage: "Was bedeuten Langstreckensport und das 24-Stunden-Rennen von Le Mans für Sie?"

Duval: "Es repräsentiert alles für mich. Ich war schon immer ein großer Fan von Teamsportarten. Im Monoposto-Rennsport hat man nie dieses Gefühl, etwas mit seinen Teamkollegen zu teilen. Langstreckenrennen erfüllen alle Kriterien, die ich im Motorsport haben wollte: die Atmosphäre, die Emotionen, den Teamgeist. Le Mans ist ein riesiges und schwieriges Rennen, es ist eine Ikone."

Frage: "Wenn ich "24 Stunden von Le Mans" sage, sagen Sie?"

Duval: "Der Gral! Im Motorsport gibt es wenige Rennen, die jeder kennt: der Monaco-Grand-Prix der Formel 1, das Indy 500, aber Le Mans ist das Beste vom Besten. Vielleicht liegt das daran, dass ich Franzose bin. Aber die Herausforderung für die Menschen und für die Autos, diese hohen Geschwindigkeiten mit einer solchen Konstanz zu erreichen - das ist unglaublich! Und das Fahren bei Tag und Nacht ist auch etwas Außergewöhnliches."

Frage: "Welcher Motorsport-Moment in der Geschichte von Peugeot hat sich am meisten in Ihr Gedächtnis eingebrannt?"

Duval: "Ich erinnere mich, dass ich 2010 mit dem Peugeot 908 in Le Mans war. Zwei Stunden vor dem Ende des Rennens erlitten wir einen technischen Defekt, während wir auf dem Weg zu einem Podiumsplatz waren. Das hat mir wirklich das Herz gebrochen. Auf der anderen Seite hat damit für mich alles begonnen ... Wir haben in Le Mans noch eine Rechnung offen und es ist an der Zeit, das Rennen gemeinsam zu gewinnen!"

Frage: "Welches Auto von Peugeot würden Sie gerne einmal fahren?"

Duval: "Der Peugeot 905 ist so ein schönes Auto und ich würde ihn gerne in Le Mans fahren. Ich bin ein großer Fan von historischen Rennen."

Frage: "Was ist Ihr Lieblingsessen?"

Duval: "Mein Lieblingsgericht ist 'Blanquette de veau? (französisches Kalbsragout), aber nur von meiner Mutter gekocht!"

Frage: "Was ist die beste Mahlzeit vor einem Rennen?"

Duval: "Ein Tomaten-Mozzarella-Teller mit ein bisschen Pasta und Lachs, gefolgt von einem Obstsalat. Allerdings keine große Portion ..."

Frage: "Was ist Ihre beste Eigenschaft?"

Duval: "Ich hinterfrage mich immer selbst. Konstruktive Kritik - wenn ich etwas mache, analysiere ich, wie ich es besser machen kann."

Mit Bildmaterial von Audi.