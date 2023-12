Max Verstappen: "Alonso würde nach Le Mans zurückkehren - aber nur mit mir!"

Planen Max Verstappen und Fernando Alonso einen gemeinsamen Start bei den 24 Stunden von Le Mans? "Ich habe mit Fernando darüber gesprochen", verrät der Niederländer im Rahmen des jährlichen Honda Thanks Day im japanischen Motegi. "Er sagte, er würde es nur mit mir wieder machen wollen. Also dachte ich mir: 'Wow, das wäre wirklich cool!'"

"Le Mans würde ich definitiv gerne machen", schwärmt Verstappen. "Ich war schon einmal dort, als mein Vater in Le Mans gefahren ist. Die Atmosphäre ist unglaublich, so viele Menschen. In der Nacht zu fahren, bei Sonnenaufgang, das finde ich echt cool."

Anders als Verstappen, der noch nie beim Langstreckenklassiker an der Sarthe am Start war, hat Alonso das Rennen 2018 und 2019 mit Toyota bereits gewonnen. Hinzu kommt ein Weltmeistertitel in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), den der Spanier gemeinsam mit Sébastien Buemi und Kazuki Nakajima feiern durfte.

"Ich würde mitfahren", bestätigt Alonso, der sich sogar einen Start in Le Mans vorstellen kann, wenn er parallel in der Königsklasse noch fährt. "Ich bin die Langstrecken-Weltmeisterschaft und die Formel-1-Weltmeisterschaft gefahren. Warum also nicht das eine Rennen?"

Verstappen möchte F1-Karriere erst beenden

Verstappens Ankündigung ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Bereits Ende 2022 hatte der Niederländer im Gespräch mit Motorsport.com/Autosport einen gemeinsamen Start der beiden Formel-1-Weltmeister bei den 24 Stunden von Le Mans für denkbar erklärt. "Ich denke, Fernando wird nie aufhören, Rennen zu fahren", sagte Verstappen damals. "Er ist vielleicht ein bisschen anders als ich, was das Alter angeht, aber wer weiß."

Alonso hat bereits Erfahrung (und Gesamtsiege) in Le Mans Foto: LAT

"Ich denke, es ist besser abzuwarten, was genau jetzt passiert und wie es sich entwickelt, und dann zu entscheiden. Ich bin nicht in Eile." Im Gegensatz zu Alonso, der sich eine Rückkehr jederzeit vorstellen kann, will Verstappen seine Formel-1-Karriere erst einmal beenden.

Dass Alonso dann zu alt für einen gemeinsamen Le-Mans-Start sein könnte, glaubt der Red-Bull-Pilot nicht. "Ich meine, wenn Fernando weiter Rennen fährt, bin ich mir sicher, dass er mit 50 noch genauso konkurrenzfähig sein wird wie jetzt", schmunzelt Verstappen. Bleibt abzuwarten, ob die beiden Formel-1-Weltmeister eines Tages tatsächlich gemeinsam in Le Mans an den Start gehen ...

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.