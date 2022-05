McLarens WEC-Pläne: "Wenn wir 2024 oder 2025 einsteigen, ..."

Audio-Player laden

Seitdem in der internationalen Langstreckenszene die Idee des Hypercar-Reglements aufgekommen ist und schließlich in zwei unterschiedlichen Ausführungen (LMH und LMDh) umgesetzt worden ist, hat es immer wieder Gerüchte über einen möglichen McLaren-Einstieg gegeben.

Auf eine offizielle Bekanntgabe, dass man tatsächlich einsteigt, wartet man aus Woking aber bis heute. Warum eigentlich? "Die Entscheidung über die WEC haben wir noch nicht getroffen", sagte McLaren-Boss Zak Brown dieser Tage am Rande der Bekanntgabe, dass McLaren ab 2023 das Formel-E-Team von Mercedes übernimmt. Bezüglich der Langstrecken-WM betonte Brown einmal mehr, dass man bei McLaren "Fan dieser Meisterschaft" sei.

Warum es trotzdem (noch) keine Meldung über einen McLaren-Einstieg in die WEC gibt? Mit den aktuellen Rennprogrammen in der Formel 1, in der IndyCar-Serie, in der Extreme E und ab 2023 eben auch in der Formel E haben hat das McLaren-Personal derzeit alle Hände voll zu tun.

McLaren-Boss Zak Brown weiß, dass seinen Leuten die Arbeit gerade nicht ausgeht Foto: Motorsport Images

"Ich finde, dass wir uns erst einmal voll darauf konzentrieren müssen, die Formel E zu integrieren und zum Laufen zu bringen. Und so, wie sich die WEC entwickelt, haben wir sicherlich noch Zeit, um eine Entscheidung zu treffen", so Brown, der aber zumindest schon einmal eine grobe Zeitschiene nennt.

"Wenn wir in der Saison 2024 oder 2025 einsteigen, werden wir in unserer Motorenabteilung mit einigen Veränderungen bereits vertraut sein. Und wenn wir dann in die WEC gehen, wird das auf die eine oder andere Weise mit unserem Motorenbusiness verbunden sein. Ich glaube aber schon, dass wir noch in diesem Jahr eine Entscheidung darüber treffen werden", so der McLaren-Boss.

Lando Norris, der in McLarens Formel-1-Team bis einschließlich 2025 unter Vertrag steht, hat bereits verlauten lassen, dass er gerne einmal an den 24 Stunden von Le Mans teilnehmen würde. Ein anderes legendäres 24-Stunden-Rennen, nämlich jenes in Daytona, hat Norris bereits bestritten. 2018 war er beim US-Klassiker als Teamkollege von unter anderem Fernando Alonso für United Autosports, das Privatteam von Zak Brown, am Start.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.