Mercedes-AMG plant Einsatz in der LMGT3-Klasse der WEC

Die GTE-Formel in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) hat ihr maximales Haltbarkeitsdatum erreicht: Nach der Saison 2023 ist Schluss mit den leistungsstarken, aber teuren GT-Fahrzeugen in der Königsklasse des Sportwagensports. Dafür werden die beliebten und günstigeren GT3-Fahrzeuge in die WEC einziehen, und mit den zahlreichen Herstellern und Teams, die bereits weltweit auf diese Autos setzen, könnte die GT-Klasse richtig boomen. Mercedes hat seine Fühler bereits in Richtung WEC ausgestreckt und hofft, dort seinen GT3-Boliden ins Rennen schicken zu können.

Die WEC wird wohl den GT-Marken den Vorzug geben, die bereits in der neuen Hypercar-Klasse an den Start gehen. Damit hätten Porsche, Ferrari, BMW, Lamborghini und auch Chevrolet (dank Cadillac) einen Vorteil gegenüber Herstellern, die kein Hypercar oder LMDh-Boliden entwickelt haben. Mercedes muss also auf einen Startplatz hoffen, da das Feld schnell an seine Kapazitätsgrenzen stoßen kann.

Mercedes wird voraussichtlich kein Werksteam in die WEC schicken, sondern auf seine Kundenteams setzen, und die WEC wird voraussichtlich zwei Autos pro Hersteller zulassen. Die Pläne der WEC mit der LMGT3-Klasse müssen allerdings noch vom Automobil-Weltverband FIA ratifiziert werden. Mercedes ist aber zuversichtlich, 2024 Teil der WEC und damit auch der legendären 24 Stunden von Le Mans zu werden.

"Wir haben interessierte Teams und es gibt natürlich viele Kunden, die in Le Mans starten wollen", sagt Stefan Wendl, Leiter des Kundensports bei Mercedes. "Wir stehen in engem Kontakt mit dem Veranstalter und werden sehen, was die Zukunft bringt. Es ist noch etwas früh, um Ergebnisse zu verkünden, aber wir sind sehr optimistisch, dass wir den einen oder anderen AMG im Starterfeld sehen werden."

Laut Wendl geht es nun darum, die Kundenteams zu identifizieren, die ein WEC-Programm machen wollen, um dann die Unterstützung seitens der Marke festzulegen. Dabei könnte es sich laut dem Kundensport-Chef um Werksfahrer der Marke handeln, aber auch um technische Unterstützung bei den Rennen. Darüber hinaus könnten auch Ersatzteile Teil des Deals sein. "Wir diskutieren alle Optionen und werden dann ein klares Bild haben", sagt er. "Dann werden wir eine Entscheidung treffen."

ASP, das Team von Jerome Policand, der bereits 13 Mal in Le Mans am Start war, hofft, eines der Kundenteams zu werden, die einen Mercedes-AMG GT3 in der WEC einsetzen. Allerdings erwartet der Teamchef bei einem WEC-Engagement die Unterstützung der Marke und muss zunächst durch Sponsoring das nötige Budget aufbringen, um auch in Le Mans konkurrenzfähig zu sein.

Zuletzt war Mercedes 1999 mit dem CLR-Prototyp in Le Mans am Start, wurde aber nach mehreren Unfällen im Training und Qualifying nicht zum Rennen zugelassen. Die LMGT3-Klasse für die WEC-Saison 2024 nimmt also weiter Gestalt an und mit zusätzlichem Herstellerinteresse könnte es ein volles Feld in der GT-Klasse geben, die unter den Hypercars Teil der WEC sein wird.

Mit Bildmaterial von SRO.