Mick Schumacher in Le Mans: So kann er Alpine helfen!

Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere, Paul-Loup Chatin, Charles Milesi und Ferdinand Habsburg sind echte Langstrecken-Spezialisten. Mick Schumacher hingegen kommt direkt aus der Formel 1 ins Team Signatech, das für Alpine die Einsätze in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) durchführen wird. Für den Sohn von Michael Schumacher ein perfektes Rezept.

Denn so kann er seine Qualitäten einbringen und gleichzeitig lernen, wie er sagt: "Da ich aus der Formel 1 komme, habe ich Einblicke und bringe Wissen mit, das andere Fahrer nicht haben. Ich bin sicher, dass das für die Entwicklung des Teams von Vorteil sein wird."

"Auf der anderen Seite haben die anderen Fahrer andere Kenntnisse, andere Denkweisen und Ansichten und manchmal auch sehr viel Erfahrung, von der ich im Gegenzug profitieren kann."

So habe es bei den bisherigen Testfahrten bereits "interessante Gespräche" gegeben, lässt er durchblicken. "Ich denke, dass das Team von diesem Informationsaustausch sehr profitieren kann."

Fahrer, die vom Monoposto in den Sportwagen wechseln, sagen immer wieder, dass die Zusammenarbeit mit anderen Teamkollegen, die Kompromisse beim Set-up erfordert, die größte Herausforderung sei."

Schumacher sieht das etwas anders: "Es ist kein Geheimnis, dass ich noch nie mit geschlossenen Autos und in einem so vollen Feld gefahren bin. Die größte Herausforderung wird wohl sein, mit dem Verkehr klar zu kommen. Aber ich freue mich darauf, in diesem Bereich Erfahrungen zu sammeln und meinen Horizont zu erweitern."

Und der Fahreindruck? "Ich muss zugeben, dass mir das enge Cockpit am Anfang etwas klaustrophobisch vorkam, aber ich habe mich schnell daran gewöhnt. Natürlich ist es ein schwereres Auto als die Monoposto, die ich früher gefahren bin. Aber in gewisser Weise erinnert es mich an das Formel-2-Auto." In der er immerhin Meister wurde.

"Ich bin mir sicher, dass ich den Alpine A424 sehr gerne fahren werde. Es ist immer noch ein sehr cooles und leistungsstarkes Auto", schließt er ab. Bei einem ersten Test in Jerez hatte Schumacher einen guten Eindruck hinterlassen, seitdem sind viele weitere Kilometer mit dem brandneuen Auto hinzugekommen.

Signatech-Teamchef Philippe Sinault geht die erste Saison mit dem Hypercar "bescheiden, aber ehrgeizig" an. "Bescheiden, weil wir große Veränderungen durchlaufen und als Team einen großen Schritt nach vorne machen. Wir müssen lernen, das Paket technisch voll auszuschöpfen, zuverlässig zu sein und die Rennen zu beenden."

"Angesichts unseres Potenzials müssen wir ehrgeizig sein, denn wir repräsentieren den Namen Alpine auf höchstem Niveau. Es ist schwer zu sagen, ob wir gewinnen können. Aber wir sind hungrig auf gute Ergebnisse, nach allem, was wir mit Alpine erreicht haben."

