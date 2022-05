Mission H24: Brennstoffzellen-Prototyp gibt Renndebüt in Imola

Audio-Player laden

Premiere im Wettbewerb für das Projekt Mission H24: Der Le-Mans-Prototyp, der von Wasserstoff-Brennstoffzellen angetrieben wird, gibt am kommenden Wochenende beim Le-Mans-Cup in Imola (Italien) sein Renndebüt. Gefahren wird das Auto von Norman Nato und Stephane Richelmi.

Bislang war das Projekt Mission H24 lediglich für Testfahrten, Freie Trainings außer Konkurrenz und für Demorunden auf einer Rennstrecke im Einsatz gewesen. Das nun bestätigte Renndebüt gilt als letzter Schritt vor einer zu erwartenden Zusage des ACO für einen Renneinsatz anlässlich der "Road to Le Mans" im Juni.

Bei der "Road to Le Mans" handelt es sich um das Rahmenprogramm der 24 Stunden von Le Mans, die in diesem Jahr für das Wochenende 11/12. Juni im Kalender stehen. Für die mittelfristige Zukunft ist geplant, dass der Bolide von Mission H24 als sogenannte "Garage 56"-Meldung an den 24h Le Mans teilnimmt. Nach mehreren Rückschlägen im Projekt ist damit aber nicht vor 2025 zu rechnen.

