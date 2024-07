Mit Porsche: Proton plant doppelte Aufstockung des LMDh-Programms

Proton Competition setzt derzeit sowohl in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) als auch in der IMSA-Sportwagenserie in Nordamerika einen Porsche 963 ein. Mit Blick auf das Rennjahr 2025 verrät Proton-Teamchef Christian Ried, dass er an Plänen arbeitet, das Programm in beiden Rennserien aufzustocken.

"Es ist immer besser, mit zwei Autos zu fahren als mit einem. Es ergibt einfach Sinn, aber zuerst brauchen wird dafür Sponsoren", sagt Ried. Auf Nachfrage, ob er speziell die WEC oder die IMSA für ein Zwei-Auto-Programm im Auge habe, antwortet er: "Beides."

Ried, dessen LMDh-Programme mit dem Porsche 963 in WEC und IMSA Mitte des Jahres 2023 anliefen, fügt hinzu, dass eine Entscheidung zur Aufstockung "in den kommenden Wochen" getroffen werden könnte.

Die Pläne des Proton-Teams stimmen überein mit den Plänen von Porsche. Dort ist man in der Lage, wieder mehr Exemplare vom 963 an Kundenteams zu liefern, nachdem es die Auslieferung von Kundenautos gegen Ende des Jahres 2023 vorübergehend eingestellt wurde.

Urs Kuratle bestätigt, dass Gespräche mit Teams laufen, die das Auto sowohl in der WEC als auch in der IMSA einsetzen wollen. "Chassis sind verfügbar, Teile sind verfügbar, und dann ist es eine Frage der Nachfrage. Wir sind in Gesprächen mit Kunden: Wenn es die Situation erfordert, dass wir mehr verkaufen, dann werden wir mehr verkaufen", sagt der Leiter des LMDh-Programms bei Porsche.

Der Porsche 963 des Proton-Teams in der IMSA-Saison 2024 Foto: Art Fleischmann designierten Übernahme des WEC-Programms von Cadillac ab 2025 Kapazitäten zur Unterstützung neuer privater 963 freisetzen wird.

Auf die Frage, ob die Ablösung von Jota im Kundenprogramm für 2025 ein ideales Szenario für Porsche wäre, antwortet Kuratle: "Es gibt mehrere Idealszenarien. Wir haben große Fortschritte bei der Zuverlässigkeit gemacht, auch dank der vielen Kilometer, die wir mit den Kunden zurücklegen können."

Ist in der WEC überhaupt Platz für einen zweiten Proton-Porsche?

Unklar ist allerdings, ob es im Starterfeld für die WEC-Saison 2025 überhaupt Platz für einen weiteren Porsche von Proton oder von einem anderen Team geben wird. Die Erweiterung des Starterfeldes auf 40 Autos bedeutet Platz für 22 Hypercars. In der laufenden Saison 2024 sind 19 Hypercars am Start.

Zwei der zusätzlichen Plätze in der WEC-Topklasse werden 2025 von Aston Martin mit dem Valkyrie AMR-LMH besetzt. Gleichzeitig werden Cadillac und Lamborghini aufgrund der neuen Regel, wonach Werksteams zwei Autos einsetzen müssen, von einem auf zwei Autos aufstocken. Und sollte Isotta Fraschini der WEC erhalten bleiben und damit laut Reglement zwei Tipo 6 LMH Competizione einsetzen, dann wäre kein Platz mehr für einen weiteren privaten Porsche 963.

In der IMSA-Serie hingegen würde man zusätzliche Fahrzeuge in der GTP-Klasse begrüßen, auch wenn das gesamte Starterfeld der Rennserie schon in diesem Jahr ausgelastet ist. IMSA-Boss John Doonan sagte im Juni, dass zusätzliche GTP-Autos "mit offenen Armen empfangen" würden und äußerte gleichzeitig die Hoffnung, dass sich andere Hersteller dem Beispiel Porsche anschließen würden. Die Porsche-Kunden Proton und JDC-Miller sind aktuell die einzigen Privatteams in der GTP-Klasse.