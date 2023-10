Mortara und Cairoli bei Lambo-Test: Marciello endgültig zu BMW?

Noch sind zwei Plätze bei Lamborghini im LMDh-Programm unbesetzt, doch die Italiener sind alles andere als untätig. Bei einem Test in Jerez de la Frontera saßen kürzlich Matteo Cairoli und Edoardo Mortara im Auto.

Nach Informationen des Motorsport Networks haben beide Fahrer noch keinen Vertrag unterschrieben, aber der Test diente dazu, die Aufnahme der beiden Fahrer in den Kader zu evaluieren. Dieser besteht derzeit aus Romain Grosjean, Mirko Bortolotti, Daniil Kwjat und Andrea Calderelli.

Ursprünglich sollte auch Raffaele Marciello in das Lamborghini-Programm aufgenommen werden. Zuletzt standen die Zeichen aber eher auf BMW. Und Kaliber wie Formel-E-Ass Mortara und Cairoli, Sieger des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring und langjähriger Porsche-Protege, wird Lamborghini kaum für eine Ersatzfahrerrolle testen.

Fest steht, dass Marciellos Zeit bei Mercedes-AMG nach mehreren Titeln in der GT-World-Challenge (GTWC) Europe sowie im ADAC GT Masters 2022 und einem Sieg beim FIA-GT-Weltcup in Macau (Nummer zwei könnte in diesem Jahr noch folgen) zu Ende geht.

Der Test in Jerez ist bereits der zweite seit der Wiederaufnahme des Testprogramms mit dem Lamborghini SC63 nach dem schweren Unfall von Mirko Bortolotti in Le Castellet. Zuvor hatten Grosjean und Caldarelli in Almeria rund 2.000 Kilometer abgespult.

Lamborghini ist nun in einem Rennen gegen die Zeit, um den ohnehin engen Zeitplan bis zum ersten geplanten Renneinsatz beim Auftakt der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) in Katar zu halten.

Mit dem Team Iron Lynx schickt Lamborghini auch ein werksunterstütztes Fahrzeug in die Langstreckenrennen der IMSA SportsCar Championship, lässt aber die 24 Stunden von Daytona aus.

