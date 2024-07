Nach dem WEC-Finale 2024: Nico Müller trennt sich von Peugeot!

Erst vor zwei Tagen wurde bekanntgegeben, dass sich Nico Müller nach Abschluss der laufenden Formel-E-Saison 2024 von Abt-Cupra trennen wird. Und jetzt gibt auch Müllers WEC-Arbeitgeber Peugeot bekannt, dass man nach Abschluss der Saison getrennte Wege gehen wird. Müller hat sich für die Zukunft für eine neue Herausforderung entschieden, diese aber noch nicht verlautbart.

In der WEC fährt Müller seine zweite volle Saison im Peugeot-Werksteam in der Hypercar-Klasse. Seinen Einstand im Team gab er beim Saisonfinale 2022 in Bahrain. Und dort wird die Zusammenarbeit zwei Jahre später auch zu Ende gehen.

Denn während das Formel-E-Saisonfinale bereits an diesem Wochenende in London auf dem Programm steht, dauert die WEC-Saison noch drei Monate, nämlich bis zu den 8 Stunden von Bahrain am 2. November. Müllers bisher bestes Ergebnis für Peugeot war P4 direkt beim Einstand.

Auf Social-Media teilt Peugeot mit: "Es war ein wilder Ritt, der noch nicht zu Ende ist. Aber am Ende der Saison wird unser Schweizer Lieblingsfahrer das Peugeot-Team verlassen, um ein neues Kapitel seiner Rennfahrerkarriere zu schreiben. Danke, grazie, merci Nico für die harte Arbeit und die gute Stimmung!!

Müller selbst hat den Beitrag auf seinem eigenen Social-Media-Account geteilt und ergänzt um die Worte: "Merci Team. Lasst uns Jagd mach auf den Pokal. Drei Chancen haben wir noch." Damit spielt er auf die drei verbleibenden Rennen im WEC-Kalender 2024 an. Abgesehen vom achtstündigen Saisonfinale in Bahrain sind es die 6-Stunden-Rennen auf dem Circuit of The Americas in Austin (USA) und auf dem Fuji Speedway in Japan.

Während Nico Müllers sportliche Zukunft noch nicht offiziell verlautbart wurde und auch sein Nachfolger im Formel-E-Team Abt-Cupra noch nicht bekanntgegeben wurde, hat Peugeot die Nachfolgefrage direkt geklärt. Malthe Jakobsen übernimmt für die WEC-Saison 2025 den Platz des Schweizers im Zweiwagenteam aus Frankreich.

Malthe Jakobsen steigt bei Peugeot vom Ersatz- zum Stammfahrer auf Foto: Peugeot

"Ich freue mich sehr, in der kommenden Saison als offizieller Fahrer für das Peugeot-Team in der Langstrecken-Weltmeisterschaft anzutreten", sagt Jakobsen. "Ich bin sehr stolz darauf, in den vergangenen zwei Jahren Teil dieses Teams gewesen zu sein, zunächst als Junior und dann in diesem Jahr als Ersatzfahrer. Ich danke dem gesamten Team für diese großartige Chance."