Nach Feuer in der Hyperpole: Motorwechsel bei Ganassi-Cadillac

Es war die im wahrsten Sinne des Wortes heißeste Szene in der Hyperpole beim 100-jährigen Jubiläum der 24 Stunden von Le Mans: Der von Chip Ganassi Racing eingesetzte, gelbe Cadillac V-Series.R mit der Startnummer 3 wurde in der 30-minütigen Qualifying-Session am Donnerstagabend auf der Mulsanne-Gerade geparkt. Kurz darauf gab es aus dem Heck des LMDh-Boliden eine Stichflamme.

Sebastien Bourdais, der das Auto pilotiert hatte, konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Seine beste Rundenzeit wurde ihm aber aberkannt, weil die heiße Szene eine kurze Rotphase für das gesamte Feld zur Folge hatte. Beim Start des 24-Stunden-Rennen am Samstag reiht sich der von Bourdais zusammen mit Renger van der Zande und Scott Dixon pilotierte Cadillac auf P8 ein.

FOTOS: Trainings und Qualifyings zu den 24h Le Mans 2023

Im Nachttraining, das sich am späten Donnerstagabend an die Hyperpole-Session noch anschloss, fuhr der gelbe Cadillac nicht. Im Warm-up am Samstagmorgen soll er aber wieder einsatzfähig sein - dann mit einem neuen Motor.

Denn den (fahrfreien) Freitag nutzt man in der Box des Cadillac-Werksteams Ganassi, um einen Motorwechsel am gelben Boliden vorzunehmen. Der wird vom Team als reine Vorsichtsmaßnahme bezeichnet. "Der Schaden war minimal. Wir wechseln den Motor, um auf der sicheren Seite zu sein", wird Mike O'Gara, der Einsatzleiter des LMDh-Programms von Chip Ganassi Racing, von 'Sportscar365' zitiert.

Laut O'Gara hatte das Feuer "keine strukturellen Schäden" zur Folge. Eine konkrete Ursache habe man aber noch nicht gefunden. "Etwas am Motor, das genug war, um ihn wechseln zu lassen", sagt er und verweist auf das 15-minütige Aufwärmtraining am Samstagvormittag: "Immerhin haben wir das Warm-up, um zu prüfen, dass es keine Lecks gibt und sicherzustellen, dass das Auto in Ordnung ist."

Abgesehen vom gelben Cadillac fahren bei den 24h Le Mans 2023 noch ein blauer und ein roter Cadillac in der Hypercar-Klasse mit. Der blaue (Startnummer 2 mit Bamber/Lynn/Westbrook) wird ebenfalls vom offiziellen Cadillac-Werksteam Ganassi eingesetzt. Der rote (Startnummer 311 mit Derani/Sims/Aitken) wird von Action Express betreut.

In der Box von Ganassi-Cadillac wird der Freitag zum Schrauben genutzt Foto: Motorsport Images

