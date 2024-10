Nach IMSA-Titel: Porsche wohl wieder mit drei Werksautos in Le Mans

Porsche wird aller Voraussicht nach den zusätzlichen Startplatz für das 24-Stunden-Rennen von Le Mans in Anspruch nehmen, den es durch den Gewinn der IMSA SportsCar Championship am vergangenen Wochenende auf der Road Atlanta gewonnen hat.

Porsche-Motorsportchef Thomas Laudenbach sagt gegenüber Motorsport.com Global, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, dass es für die Werksmannschaft von Porsche Penske Motorsport "definitiv Sinn macht", einen dritte 963 zusätzlich zu den beiden Vollzeit-LMDh einzusetzen. Gleichzeitig betont er, dass noch keine endgültige Entscheidung über das zusätzliche Fahrzeug gefallen sei.

Porsche hatte sich in den Jahren 2023 und 2024 zusätzlichen Werks-963 in Le Mans bewerben müssen, was jeweils erfolgreich war. Angesichts immer mehr Teilnehmern in der Hypercar-Klasse, 15 garantierten Startplätzen für LMP2 und einem riesigen Interesse an der LMGT3 in Le Mans wird es jedoch zunehmend schwieriger, solche Zusatz-Startplätze zu ergattern.

Für das kommende Jahr ist der zusätzliche Einsatz allerdings garantiert, nachdem sich Porsche Penske Motorsport (PPM) mit der #7 von Felipe Nasr und Dane Cameron beim 10-stündigen Petit Le Mans am vergangenen Samstag den IMSA-GTP-Titel gesichert hat.

Reduziertes Aufgebot selbst bei drei Werksautos

"Es ist noch nicht entschieden, aber es ist wahrscheinlicher, dass wir zu dritt fahren werden, vor allem jetzt, wo wir den Startplatz haben", sagt Laudenbach. "Man braucht ein Budget dafür, aber wir wissen alle, wie schnell ein Auto in Le Mans aus dem Rennen fallen kann. Das ist der Grund, warum wir in den vergangenen Jahren mit drei Autos gefahren sind und warum wir mit großer Wahrscheinlichkeit wieder mit drei Autos antreten werden."

Porsche wird beim WEC-Lauf in Le Mans im kommenden Juni bereits mit einem reduzierten Aufgebot in der Hypercar-Klasse vertreten sein, selbst wenn PPM zum dritten Mal in Folge mit drei Fahrzeugen antreten wird.

Das Jota-Kundenteam, das in diesem Jahr zwei Porsche in der Hypercar-Klasse einsetzt, wird 2025 auf Cadillac wechseln. Dann wird es anstelle von Chip Ganassi Racing Werksvertreter von General Motors sein.

Selbst wenn Proton Competition, das zweite Kundenteam, das den 963 in der WEC einsetzt, auf zwei Fahrzeuge aufstockt, wird sich Porsches Präsenz in der WEC von fünf auf vier Fahrzeuge reduzieren.

Laudenbach bestätigt auch, dass die Fahrerbesetzung von PPM für 2025 für die Weltmeisterschaft und die nordamerikanische Rennserie noch vor Ende der WEC-Saison bekannt gegeben wird.

Boulle und Fidani erhalten ebenfalls Einladung

Die IMSA darf für den WEC-Lauf in Le Mans im Juni drei Startplätze vergeben. Eine dieser so genannten 'at-large entries' geht an das Siegerauto in der GTP-Teammeisterschaft, die von der #7 PPM der Fahrertitelträger Nasr und Cameron gewonnen wurde.

Die beiden anderen Einladungen gehen an die Gewinner des Jim-Trueman- und Bob-Akin-Awards.

Diese Auszeichnungen gehen an Bronze-Fahrer aus der LMP2- beziehungsweise GTD-Klasse, wobei die Wertung unabhängig von den Hauptwertungen der jeweiligen Klassen erfolgt.

Nick Boulle, der mit Tom Dillmann im Inter Europol by PR1/Mathiasen auch den LMP2-Titel gewann, und Orey Fidani, der mit Matt Bell im AWA-Corvette-Team antrat, erhielten die beiden Auszeichnungen und damit jeweils eine automatische Le-Mans-Einladung.